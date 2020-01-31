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Dış ticaret istatistikleri (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 10:30 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ihracatı, 2019'da bir önceki yıla göre, yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar oldu - Dış ticaret açığı yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara geriledi

Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2019 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ihracat geçen yıl, 2018'e göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 9,1 düşüşle 202 milyar 705 milyon dolara indi.

Dış ticaret açığı ise yüzde 43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75,3 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 84,6'ya çıktı.

- Aralık ayı ihracatı

İhracat, 2019 yılı aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat yüzde 14,9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,6 artarak 2 milyar 744 milyon dolardan, 4 milyar 325 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3 olarak belirlendi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2019 Aralık ayında imalat sanayinin payı yüzde 93, tarım ve ormancılık sektörünün payı yüzde 4,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,5 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, aralıkta ara mallarının payı yüzde 75,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,2 oldu.

- Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 180 milyar 718 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 210 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu yılda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,9 oldu.

Aralık ayında Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 15 milyar 684 milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 artarak 19 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,5 olarak gerçekleşti.

(Sürecek)

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aralık, Dış ticaret istatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu,

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