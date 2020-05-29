Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 azalarak, 8 milyar 990 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 25 azalarak, 13 milyar 553 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı nisanda yüzde 67 artarak, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2019'da yüzde 84,9 iken, yüzde 66,3'e düştü. İhracat ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak, 51 milyar 662 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 1'lik artışla 69 milyar 205 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ocak-nisan döneminde yüzde 102,3 artarak, 17 milyar 543 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak-nisan 2019'da yüzde 87,4 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74,7'ye geriledi. Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, nisan ayında imalat sanayinin payı yüzde 92,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,7 oldu.

Ocak-nisan döneminde ise ekonomik faaliyetlere göre, ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, nisanda ara mallarının payı yüzde 73,8, sermaye mallarının payı yüzde 15,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76, sermaye mallarının payı yüzde 13,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,4 oldu. ALMANYA İHRACATTA, ÇİN İTHALATTA İLK SIRADA Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeye 862 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Almanya'yı sırasıyla 605 milyon dolar ile ABD, 564 milyon dolar ile Irak, 400 milyon dolar ile İtalya ve 361 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu. Ocak-nisan döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 896 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 948 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 886 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 773 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 581 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ine karşılık geldi.