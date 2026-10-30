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Dış ticaret mevzuatına aykırı davranan firmalara 9 ayda 11,7 milyar lira ek tahakkuk ve ceza

Ticaret Bakanlığı, bu yılın 9 ayında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda toplam 11,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi.

Dış ticaret mevzuatına aykırı davranan firmalara 9 ayda 11,7 milyar lira ek tahakkuk ve ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek, kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarını korumak amacıyla geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerin etkin ve kararlı şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 18 gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce yapılan 804 ikincil kontrol raporu kapsamında 155 bin 270 gümrük beyannamesinin ikinci kez incelendiği aktarılan açıklamada, "3 bin 947 firma tarafından tescil edilen ve usulsüzlük bulunan 26 bin 653 gümrük beyannamesine 9,9 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Bu tutarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

160 FİRMA DENETLENDİ

Açıklamada, incelemelerde ileri veri analitiği tekniklerinden faydalanıldığı, belirlenen riskli firmalar üzerinde müfettişlerce gerçekleştirilen sonradan kontrol kapsamında 160 firmanın denetlendiği bildirildi.

Söz konusu denetimler sonucunda toplam 1,8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği ve bu tutarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece adil rekabet ile faaliyet gösteren dürüst ticaret erbabının haklarının korunması ve kamu ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 2026 yılının 9 ayında gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ile sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda toplam 11,7 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş oldu. Söz konusu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Ticaret Bakanlığı ticaret
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