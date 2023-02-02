Dış ticaret rakamları açıklandı: İthalatta ‘altın’ etkisi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan geçici verilere göre Ocak'ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 33,7 milyar dolar oldu. Bu rakamların ardından dış ticaret açığı yüzde 39,6 artışla 14,4 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı.

Bakan Muş ithalatta enerji faturasına dikkat çekti. Muş, "Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız Ocak ayında 33,7 milyar dolar olurken, bu rakamın dörtte birinden fazlası enerji ithalatı kaynaklıdır. Enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin ithalatımıza etkisi, geçmiş yılların enerji ithalatı verilerine bakıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Nitekim, 2023 Ocak ayı enerji ithalatı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 238 oranında artarak 8,8 milyar dolar düzeyine yükselmiştir" diye konuştu.

BAKAN MUŞ’TAN ALTIN İTHALATINA VURGU

Bakan Muş enerji ile birlikte altın ithalatının etkilerine de vurgu yaptı. Muş Ocak ayı verilerine ilişkin değerlendirmesinde, "Öte yandan, son dönemde altın ithalatındaki yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur. Ocak ayında toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 733 artarak 5,1 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

NEBATİ: TÜRKİYE YÜZYILINA HAZIRIZ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “2022 yılının her ayında rekor kıran ihracatımız, bu eğilimini 2023 yılı Ocak ayında da sürdürdü. Küresel ekonomi ve ticaretteki zayıflamanın sürdüğü ve küresel finansal koşullarda sıkılaşmanın görüldüğü bir ortamda, 19,4 milyar dolarla en yüksek Ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımız da artışını sürdürerek 256 milyar dolara ulaşmıştır. Amacımız ihracat ve üretimimizin teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artırarak küresel değer zincirlerinde yükselmektir. Buna yönelik olarak oluşturduğumuz kapsamlı politika çerçevesinin yanı sıra güçlü projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırız!” dedi.



