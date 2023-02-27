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Dış ticarette rekor açık

27.02.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 14,24 milyar dolara yükselerek yeni rekor seviyeye çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak ayında yüzde 63 iken, 2023 Ocak ayında yüzde 57,6'ya geriledi.

Dış ticarette rekor açık

Türkiye ekonomisi Ocak ayında rekor dış ticaret açığı verdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak'ta dış ticaret açığı 14,24 milyar dolar oldu. Ocak ayındaki açıkta bir önceki yıla göre yüzde 38,4'lük artış izlendi.

Ocak'ta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19,4 milyar dolar, ithalat ise yüzde 20,7 artarak 33,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak ayında yüzde 63 iken, 2023 Ocak ayında yüzde 57,6'ya geriledi.

Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre Ocak'ta dış ticaret açığı 14,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

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Dış ticaret

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