Dışarıda 600 TL, evde 185 TL! Kimsenin dilinden düşmüyor, meğer... Duyanlara 'Artık evde hazırlarız' dedirtti

Son zamanların modası Dubai çikolatası. Antep fıstığı ezmesi ve kadayıfın çikolatayla bir araya geldiği bu yeni ürün, epey pahalı olmasına rağmen büyük ilgi görüyor. Peki Dubai çikolatasının gerçekte maliyetine kadar?

Show Haber'de yer alan habere göre; lezzeti tatlı olan Dubai çikolatasının fiyatı ile bir hayli tuzlu. Yine de bu çikolata kapış kapış gidince fırsatçılara da gün doğdu. Dubai çikolatası iyiden iyiye cep yakmaya başladı.

Son dönemde oldukça meşhur olan Dubai çikolatası hem tadıyla hem de fiyatıyla herkesin dilinde. Piyasada paketinin fiyatı 600 TL'ye kadar çıkıyor. Peki, bu çikolatanın maliyeti ne kadar?

200 GRAMININ MALİYETİ 185 TL

Yaklaşık 25 gram tereyağı ve 50 gram kadayıf kullanıldığında ikisinin toplam maliyeti 30 TL civarı çıktı. Benmari usulü eritilen iki adet kare çikolatanın fiyatı ise 80 TL. Kavrulan kadayıf 70 gram Antep fıstığı ezmesiyle ve 5 gram - 10 gram arası tahinle birleştiriliyor. Antep fıstığı ezmesinin maliyeti 70-75 TL, 5 gram tahin de yaklaşık 5 TL çıktı.

Böylece 200 gram Dubai çikolatasının maliyeti 185 TL'ye geldi.

"O ZAMAN EVDE HAZIRLARIZ BUNDAN SONRA"

Dubai çikolatasının evde yapım maliyetini duyan vatandaşlar ise "Ciddi misiniz, ben hiç böyle düşünmemiştim" ve "İyi o zaman evde hazırlarız bundan sonra" yorumunu yaptı.