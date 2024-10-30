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Dışarıda 600 TL, evde 185 TL! Kimsenin dilinden düşmüyor, meğer... Duyanlara 'Artık evde hazırlarız' dedirtti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.10.2024 13:53
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Son dönemde evde, sokakta, iş yerinde, herkesin dilinde Dubai çikolatası var. Kısa sürede trend olan bu çikolata, lezzetiyle olduğu kadar fiyatıyla da konuşuluyor. Pek çok işletme hızla ürünleri arasına Dubai çikolatasını da eklerken ürünün üzerine yazılan yüksek fiyatlar da dikkat çekiyor. Peki, dışarıda fiyatı 600 TL'ye kadar çıkan Dubai çikolatasının maliyeti ne kadar? İşte duyanlara "İyi o zaman evde hazırlarız bundan sonra" dedirten o rakamlar...

Dışarıda 600 TL, evde 185 TL! Kimsenin dilinden düşmüyor, meğer... Duyanlara 'Artık evde hazırlarız' dedirtti

Son zamanların modası Dubai çikolatası. Antep fıstığı ezmesi ve kadayıfın çikolatayla bir araya geldiği bu yeni ürün, epey pahalı olmasına rağmen büyük ilgi görüyor. Peki Dubai çikolatasının gerçekte maliyetine kadar?

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Show Haber'de yer alan habere göre; lezzeti tatlı olan Dubai çikolatasının fiyatı ile bir hayli tuzlu. Yine de bu çikolata kapış kapış gidince fırsatçılara da gün doğdu. Dubai çikolatası iyiden iyiye cep yakmaya başladı.

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Son dönemde oldukça meşhur olan Dubai çikolatası hem tadıyla hem de fiyatıyla herkesin dilinde. Piyasada paketinin fiyatı 600 TL'ye kadar çıkıyor. Peki, bu çikolatanın maliyeti ne kadar?

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200 GRAMININ MALİYETİ 185 TL

Yaklaşık 25 gram tereyağı ve 50 gram kadayıf kullanıldığında ikisinin toplam maliyeti 30 TL civarı çıktı. Benmari usulü eritilen iki adet kare çikolatanın fiyatı ise 80 TL. Kavrulan kadayıf 70 gram Antep fıstığı ezmesiyle ve 5 gram - 10 gram arası tahinle birleştiriliyor. Antep fıstığı ezmesinin maliyeti 70-75 TL, 5 gram tahin de yaklaşık 5 TL çıktı.

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Böylece 200 gram Dubai çikolatasının maliyeti 185 TL'ye geldi.

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"O ZAMAN EVDE HAZIRLARIZ BUNDAN SONRA"

Dubai çikolatasının evde yapım maliyetini duyan vatandaşlar ise "Ciddi misiniz, ben hiç böyle düşünmemiştim" ve "İyi o zaman evde hazırlarız bundan sonra" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
çikolata Dubai maliyet
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