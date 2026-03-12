FİNANS

Dışişleri: İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Lübnan'da yaklaşık 1 milyon kişinin yerlerinden edilmesine yol açan saldırılarını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu saldırılar uluslararası insani hukukun ağır bir ihlalini teşkil etmektedir. Yayılmacı İsrail’in bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmeyi amaçladığı ortadadır. Netanyahu hükümetinin Gazze’deki yıkıcı uygulamalarını Lübnan'da sürdürmesine izin verilmemelidir. İsrail'in Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden saldırıları karşısında Lübnan halkı ve devletiyle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı. (DHA)
