O mesajlar fazla mesai sayıldı: 'Hesaba yatırılması gerekir'

Bazı çalışanlar mesai saatleri dışında yöneticilerden gelen mesajlardan şikayetçi olabiliyor. Bir kişinin bunu yargıya taşıdığı öğrenildi. İstinaf mahkemesinin de işverenden gelen mesajların iş emri olduğuna karar verdiği ve bunlara fazla mesai ödenmesine hükmettiği aktarıldı.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; bazı çalışanların isyan ettiği iş dışında gelen mesajların fazla mesai sayıldığı belirtildi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

O MESAJLAR DAVALIK OLDU

Birçok çalışanın, mesai saati dışında yöneticisinden gelen arama, mail, mesaj veya uzaktan toplantı talebinden şikayetçi olmasıyla ilgili bir gelişme yaşandığı kaydedildi. Bu durumun iş mahkemelerine kadar gittiği vurgulanırken bir çalışanın işvereni dava ettiği, konunun üst mahkemeye taşındığı, istinaf mahkemesinin çalışana gönderilen o mesajların sıradan mesajlar olmadığına, tıpkı iş yerinde olduğu gibi iş emri olduğuna karar verdiği, ayrıca o çalışana fazla mesai ödenmesine hükmettiği aktarıldı.

"FAZLA MESAİ ÜCRET ÖDENMESİNİ GEREKTİRİR"

Avukat Mustafa Zafer "Mevcut iş kanunumuza göre haftalık çalışma saati 45 saattir. Size gelen WhatsApp mesajlarına geri dönmeniz yahut dijital ortamda tarafınıza gönderilen bir maile cevap vermeniz tarafınıza fazla mesai ücreti ödenmesini gerektirir" dedi.

Devamında Zafer "Ve normal şartlarda aldığınız ücretin en az yüzde 50'si kadar daha fazla bir ücretin fazla mesai saati olarak işveren tarafından hesaplanarak hesabınıza yatırılması gerekir" ifadelerini kullandı.