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DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan 'asgari ücret' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2020 14:58 | Son Güncelleme

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin bir geçim ücreti olması gerektiğini belirterek, "İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz." dedi.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan 'asgari ücret' açıklaması

Çerkezoğlu, Beylikdüzü'nde, DİSK'e üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia ederek eylem yapan tekstil fabrikası işçilerine yaptığı ziyarette, yeni yılda asgari ücretin 3 bin 800 lira olması yönündeki talebini yineledi.

Asgari ücretle ilgili taleplerine değinen Çerkezoğlu, "İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz. Asgari ücret, uluslararası standartlara uygun biçimde, bir işçinin ailesiye birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. Asgari ücretin yıllar içerisindeki kayıpları giderilmelidir. Asgari ücret bir geçim ücreti olmalıdır." diye konuştu.

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Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini dile getirerek, "Bütün kesinti yükü Hazine tarafından karşılanmalıdır ve 2021 yılında asgari ücret 3 bin 800 TL olmalıdır. Bunun mücadelesini hep birlikte sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

KAYNAK:AA

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