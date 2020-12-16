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Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan asgari ücret açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2020 13:57 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olduğunu belirterek, "Asgari ücret beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan asgari ücret açıklaması

Arslan, yazılı açıklamasında, asgari ücretin bir pazarlık ücretinden ziyade işçinin ailesiyle insan onuruna yakışır şekilde yaşayacağı gelir olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Asgari ücretin çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olmasını isteyen Arslan, şunları kaydetti:

"Asgari ücret, gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracıdır. Asgari ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir. Ülkemiz pandemi koşulları sebebiyle olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Hükümetimiz çalışma hayatına yönelik önlem ve tedbirleri hayata geçirmiştir. Ancak özellikle bazı sektörde çalışanların mağdur olduğu, iş ve gelir kaybı yaşadığı kritik bir süreç yaşanmaktadır. Asgari ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği göz önüne alınacak, aile yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde belirlenmesi konusunda temel ısrarımız ve talebimiz söz konusudur."

Arslan, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğine dikkati çekerek, "Asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir. Konfederasyonumuz, gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesine yönelik olarak bireylerin gelirlerine, harcamalarına ve servetlerine göre vergiye tabi tutulması konusundaki her türlü çalışmayı desteklemektedir. Bu çerçevede asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz." dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından dün ikinci kez toplandı.

Üçüncü toplantı ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek. Süreç aralık ayı sonuna kadar tamamlanacak ve yeni yılda uygulanacak asgari ücret belirlenecek.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan 'asgari ücret' açıklamasıDİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan 'asgari ücret' açıklaması

TİSK

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ucret belirlenmesi her zamankinden daha önemli" açıklamasını yaptı.

DİSK

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2021 yılı asgari ücret talebini net 3 bin 800 lira olarak açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, açıklamasında asgari ücretteki vergi yükünün de kaldırılması gerektiğini belirtti.

TÜRK-İŞ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ise öneriyi önce işveren ve hükümetin getirmesini istedi. Yapılan açıklamada, "Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz" denildi.

SİYASİ PARTİLERİN ÖNERİLERİ

Siyasi parti liderlerinden de öneriler geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret 3 bin 100 TL olsun ve vergiden muaf olsun'' dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise brüt asgari ücretin 3 bin liraya çıkarılarak ödemenin brüt kazanç üzerinden yapılmasını teklif etti.

HDP'nin önerisi 4 bin lira şeklinde olurken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin asgari ücret önerisini net 3 bin 300 lira olarak açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:

2019: 2 bin 20 TL
2018: 1603 TL
2017: 1404 TL
2016: 1300 TL
2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL
2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL

NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mantikli olun biraz. zam yapilirken yuzdelik dilim hesaplanir. işverene ne yuzde kac oraninda maliyet binecek hespalanir. 2300 lira olan asgari ucrete yuzde 40 zam istemek akla ziyandir. covid surecinde zaten zorlanan işverenin boyle bir zammi kaldirmasi imkansizdir. zam orani memura 4 iken isciye 40 mi yapılsın? akla yatan onerilerde bulunun artik. yuzde 10 15 verilirse bu surecte cok iyi demek lazim
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