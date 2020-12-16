Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan asgari ücret açıklaması

Arslan, yazılı açıklamasında, asgari ücretin bir pazarlık ücretinden ziyade işçinin ailesiyle insan onuruna yakışır şekilde yaşayacağı gelir olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Asgari ücretin çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olmasını isteyen Arslan, şunları kaydetti: "Asgari ücret, gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracıdır. Asgari ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir. Ülkemiz pandemi koşulları sebebiyle olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Hükümetimiz çalışma hayatına yönelik önlem ve tedbirleri hayata geçirmiştir. Ancak özellikle bazı sektörde çalışanların mağdur olduğu, iş ve gelir kaybı yaşadığı kritik bir süreç yaşanmaktadır. Asgari ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği göz önüne alınacak, aile yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde belirlenmesi konusunda temel ısrarımız ve talebimiz söz konusudur."

Arslan, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğine dikkati çekerek, "Asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir. Konfederasyonumuz, gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesine yönelik olarak bireylerin gelirlerine, harcamalarına ve servetlerine göre vergiye tabi tutulması konusundaki her türlü çalışmayı desteklemektedir. Bu çerçevede asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz." dedi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından dün ikinci kez toplandı. Üçüncü toplantı ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek. Süreç aralık ayı sonuna kadar tamamlanacak ve yeni yılda uygulanacak asgari ücret belirlenecek.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan 'asgari ücret' açıklaması TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ucret belirlenmesi her zamankinden daha önemli" açıklamasını yaptı. DİSK Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2021 yılı asgari ücret talebini net 3 bin 800 lira olarak açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, açıklamasında asgari ücretteki vergi yükünün de kaldırılması gerektiğini belirtti. TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ise öneriyi önce işveren ve hükümetin getirmesini istedi. Yapılan açıklamada, "Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz" denildi. SİYASİ PARTİLERİN ÖNERİLERİ Siyasi parti liderlerinden de öneriler geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret 3 bin 100 TL olsun ve vergiden muaf olsun'' dedi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise brüt asgari ücretin 3 bin liraya çıkarılarak ödemenin brüt kazanç üzerinden yapılmasını teklif etti.