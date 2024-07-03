DİSK'ten TÜİK önünde protesto: "Görevi enflasyonu düşük göstermek değil"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından milyonlarca emekli ve memurun da maaş zammı oranı belli oldu. TÜİK, haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.64 olduğunu duyururken SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı yüzde 24.73; memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 19.31 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Emekli Memur Sen'den peş peşe açıklamalar geldi.

DİSK'TEN TÜİK ÖNÜNDE PROTESTO

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) görevi, enflasyonu gerçek rakamlarıyla açıklamak, böylelikle bütün kamuoyunu da doğru bir biçimde bilgilendirmektir." dedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile bağlı sendikaların üyeleri, TÜİK'i protesto etmek için kurum binasının önünde toplandı. Burada konuşan Çerkezoğlu, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarının, halkın hissettiği enflasyonu yansıtmaktan çok uzak olduğunu savundu.

"TÜİK'İN GÖREVİ, ENFLASYONU DÜŞÜK GÖSTERMEK DEĞİL"

TÜİK'in şeffaf davranması ve enflasyonu gerçek biçimiyle ölçmekle sorumlu olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, "TÜİK'in görevi, enflasyonu düşük göstermek değildir. TÜİK'in görevi, enflasyonu gerçek rakamlarıyla açıklamak, böylelikle bütün kamuoyunu da doğru bir biçimde bilgilendirmektir. Bugün açıklanan haziran ayı için 1.64 rakamının gerçekle ne kadar ilişkisi olduğunu bu ülkede yaşayan herkes biliyor." dedi.

"YÜKSEK ENFLASYONU HERKES GÖRÜYOR"

Arzu Çerkezoğlu, rakamlarla oynayarak enflasyonun düşmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü gerçekler üzeri örtülebilecek şeyler değildir. Bu gerçeği, bu yüksek enflasyonu, hayat pahalılığını bu ülkede yaşayan herkes her gün yaşıyor, her gün görüyor. O nedenle iktidarın yapması gereken şey, bu yüksek enflasyon karşısında gerçek rakamları baskılamak değildir. Ücretleri baskılayarak, talebi baskılayarak enflasyonu düşürmeye çalışmak da değildir. Çünkü Türkiye'de enflasyonun sebebi ücretler değildir. Enflasyonun sebebi, dolarizasyon, aşırı şirket karları, arz problemleridir. Yani enflasyonla gerçek bir mücadele için bu konuda adım atılması gereklidir." Bu açıklamanın ardından Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri de TÜİK'i enflasyon rakamları konusunda protesto etti.

EMEKLİ MEMUR-SEN: KAMU EMEKLİLERİ 6 AYLIK GELİR KAYBI YAŞADI

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı faaliyetlerini sürdüren Emekli Memur-Sen bugün açıklanan enflasyon verilerinin ardından emeklilerin talep ve beklentilerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla basın açıklaması düzenledi. Ankara Ulus Meydanı’ndan gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin aylıklarında ise yüzde 19,31 zam yapılacağını hatırlattı.

Küçükkösen, 2023 Temmuz ayında yapılan seyyanen iyileştirmenin kamu görevlisi emeklilerine yansıtılmadığını belirterek, kamu emeklilerinin bu nedenle 6 aylık gelir kaybı yaşadığını savundu.

"SEYYANEN ÖDEMEYİ EMEKLİ AYLIKLARINA YANSITALIM"

Küçükkösen, 2024 yılının Emekliler Yılı olması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını isteyerek, "2023 Temmuz ayında verilen seyyanen ödemeyi emekli aylıklarına yansıtalım. Ek ödeme başta olmak üzere, bütün gelirleri prime esas kazanca dahil edelim. Aylık bağlama oranını yükseltelim. Kira yardımı yapalım. Eş ve çocuk yardımını ödemeye devam edelim. 1. Dereceye 3600 Ek Göstergeyi gecikmeden hayata geçirelim. En önemlisi, emeklilere örgütlenme hakkı verelim. Bu hususları hayata geçirdiğimizde, emeklilerin sesini duymuş, beklentilerini görmüş, sorunlarını çözmüş ve Emekliler Yılı’na yakışır düzenlemeler yapmış olacağız” açıklamasında bulundu.

"KAMU GÖREVLİSİ EMEKLİLERİ OLARAK TOPLU SÖZLEŞME MASASINI ETKİLEMEK İSTİYORUZ"

Beklentilerinin sosyal devlet anlayışıyla uyumlu politikaların hayata geçirilmesi olduğunu da dikkati çeken Küçükkösen, “Kamu görevlisi emeklileri olarak örgütlenme hakkına sahip olmak, toplu sözleşme masasını etkilemek, emeklilerle ilgili belirlenecek politikalara paydaşlık etmek, tecrübe ve birikimlerimizi sosyal diyalog ortamlarında aktarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

(AA-İHA)







