Disney bin kişiyi işten çıkarıyor!

Walt Disney'in yeni CEO'su Josh D'Amaro, şirketteki bin çalışanın işine son verileceğini açıkladı. Pazarlama başta olmak üzere birçok birimi kapsayan işten çıkarma kararı, TV ve gişe gelirlerindeki düşüşle değişen medya ekonomisine uyum arayışını yansıtıyor.

Cansu Çamcı

Walt Disney’in yeni icra kurulu başkanı Josh D’Amaro, şirket operasyonlarını sadeleştirmeyi hedeflerken Salı günü çalışanlara gönderdiği bir e-postada işten çıkarmaları duyurdu.

Gelişmeden haberdar bir kişiye göre yaklaşık 1.000 pozisyon ortadan kaldırılacak. Kaynağa göre işten çıkarmalar, Ocak ayında yeniden yapılandırılan pazarlama grubunun yanı sıra şirketin diğer bölümlerini de etkileyecek. Bunlar arasında stüdyo ve televizyon işi, ESPN, ürünler ve teknoloji birimleri ile bazı kurumsal pozisyonlar bulunuyor.

Disney bu hafta çalışanları bilgilendirmeye başladı.

Reuters tarafından görülen e-postada D’Amaro, “Sektörlerimizin hızla değişen temposu göz önüne alındığında, yarının ihtiyaçlarını karşılayacak daha çevik ve teknoloji odaklı bir iş gücü oluşturmanın yollarını sürekli olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle şirketin bazı bölümlerindeki pozisyonları ortadan kaldıracağız” ifadelerine yer verdi.

SON BÜYÜK DALGA 2023 YILINDA YAŞANMIŞTI

Diğer Hollywood stüdyoları gibi Disney de gerileyen televizyon iş modeli, küçülen gişe gelirleri ve artan rekabet dahil olmak üzere yeni ekonomik gerçeklere uyum sağlamaya çalışıyor. Warner Bros Discovery ve Paramount Skydance da işten çıkarmalara giden şirketler arasında yer alıyor.

Disney’de son büyük işten çıkarma dalgası 2023 yılında yaşanmıştı. Şirket o dönemde maliyetlerden 5,5 milyar dolar tasarruf etmek amacıyla 7 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. O süreçte Disney, aktivist yatırımcı Nelson Peltz’in finansal performansı iyileştirme ve streaming işindeki zararları azaltma baskısıyla karşı karşıyaydı.

Disney, mali yılının sona erdiği Eylül ayı itibarıyla yaklaşık 231 bin kişiyi istihdam ettiğini açıklamıştı.

İşten çıkarmaları ilk olarak Wall Street Journal duyurdu.

