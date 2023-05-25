DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA: 4 bin 538 Diyanet personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? diyanet.gov.tr ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklaması, adaylar tarafından heyecanla bekleniyor.Diyanet'in internet sitesi üzerinden 26 Nisan - 5 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan başvurular sonrası Diyanet personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı internette araştırılıyor. Konuya ilişkin detaylar ve Diyanet personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı haberimizde...

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili açıklama bekleniyor. Fakat sonuçların erişime açılacağı tarihe ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Diyenet işleri Başkanlığı'ndan konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

DİYANET SIHNAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Yayımlanan kılavuzda şu ifadeler yer almaktadır:

"Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.

Yapılan açıklamaya göre; sınava katılacak adaylar, KPSS B gurubu puanı baz alınarak çağrılacak.

