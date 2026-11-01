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Diyarbakır Havalimanı'na yeni aletli iniş sistemi kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı'nda ana pistin bakım ve onarım nedeniyle kapatılmasının ardından hizmete alınan paralel piste yeni Aletli İniş Sistemi'nin (ILS) kurulduğunu belirterek, sistemin kontrollerin ardından hizmete alınacağını bildirdi.

Diyarbakır Havalimanı'na yeni aletli iniş sistemi kuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Diyarbakır Havalimanı'nda yürütülen pist çalışmaları ve yeni ILS kurulumuna ilişkin bilgi verdi.

Diyarbakır Havalimanı na yeni aletli iniş sistemi kuruldu 1

Ana pistin bakım ve onarım ihtiyacı nedeniyle kapatıldığını hatırlatan Uraloğlu, yolcuların mağduriyet yaşamaması ve uçuşların kesintiye uğramaması amacıyla ana piste paralel alternatif pistin devreye alındığını ifade etti.

Diyarbakır Havalimanı na yeni aletli iniş sistemi kuruldu 2

Uraloğlu, alternatif pistte, başlangıçta ana pistin ILS'sinden "side step" uygulamasıyla yararlanıldığına dikkati çekerek, "Bu piste özel yeni bir iniş sistemi kurulması için de çalışmalara başlanmıştı. Çalışmalarımız neticesinde, Diyarbakır Havalimanı'nda hizmete aldığımız alternatif piste yeni ILS'nin kurulumunu tamamladık. 12 Ekim'de altyapı çalışmalarını tamamladığımız sistemin cihaz montajlarını da 30 Ekim itibarıyla bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır Havalimanı na yeni aletli iniş sistemi kuruldu 3

"UÇUŞ KONTROLLERİNE 2 KASIM'DA BAŞLANACAK"

Altyapı çalışmaları kapsamında geniş çaplı hafriyat, kazı ve dolgu işlemlerinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

Diyarbakır Havalimanı na yeni aletli iniş sistemi kuruldu 4

"Cihaz montajlarının tamamlanmasıyla sistemde uçuş kontrol aşamasına geçildi. Uçakların piste güvenli yaklaşmasına yardımcı olan ILS'yi uçuş kontrollerinin ardından hizmete alacağız. Kontrollere 2 Kasım'da başlamayı planlıyoruz."

Diyarbakır Havalimanı na yeni aletli iniş sistemi kuruldu 5

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır havalimanı
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