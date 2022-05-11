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Dizel yakıtta savaş zammı! 2,5 ayda yüzde 38 arttı

11.05.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle tüm dünyada yaşanan arz sıkıntısı petrol fiyatlarını tüm zamanların zirvesine taşımıştı. Savaş ile birlikte akaryakıt fiyatları da artarken dizel yakıtlı araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir veri açıklandı. Buna göre Türkiye'de dizelin litre fiyatında savaşın başından bu yana yüzde 38'i bulan artış görüldü.

Dizel yakıtta savaş zammı! 2,5 ayda yüzde 38 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Türkiye’de ocak-nisan döneminde dizel otomobil satışları 25 bin 576 adetle toplamın yüzde 15,7’sini oluşturarak benzinli araçların ardından ikinci sırada yer aldı. Türkiye’de yakıt tipine göre en çok tercih edilen dizel araç kullanıcıları son 2,5 aydır yakıtı yüzde 38 daha pahalı alıyor. Sebebi ise Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası değişen küresel enerji dengeleri nedeniyle dizel tedarikinde büyüyen arz kısıtı, fiyatlara artış olarak yansıyor. Rusya, günlük yaklaşık 5 milyon varil ham petrol ve 3 milyon varil de petrol ürünleri ihraç ediyor. Söz konusu petrol ürünleri ihracatının 2 milyon varilini ise dizel oluşturuyor. Dünya genelinde günlük dizel talebi yaklaşık 30 milyon varile çıkabiliyor. Bu miktarın 2 milyon varili Rusya'dan tedarik ediliyor.

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DİZELDE GÜNLÜK 1 MİLYON VARİL AZALMA

Savaş sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın petrol üretiminde günlük 3 milyon varil düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu miktarın 1 milyon varilinin de dizel olduğu hesaplanıyor. Normal şartlarda Rusya'nın günlük toplam petrol üretimi yaklaşık 11 milyon varili buluyor.

Ayrıca salgın sonrası hızla artan dizel talebine karşı rafinerilerde üretimin yetersiz kalması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, dizelde fiyatların artması ve tedarikin sıkıntıya düşmesine yol açıyor.

Brent petrolün varil fiyatı savaşın bir gün öncesi 23 Şubat'ta 96,84 varil seviyesindeyken, krizin tırmanmasıyla fiyatlar martta 140 dolara yaklaşmıştı.

AVRUPA, RUSYA'DAN GÜNLÜK 740 BİN VARİL DİZEL ALIYOR

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD'de galon başı dizel fiyatı 5,5-6 dolara ulaştı. Son bir yılda iki katına çıkan dizel fiyatları, savaşın başladığı 24 Şubat'tan itibaren ise yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi.

Avrupa merkezli Autotraveler veri platformuna göre, Avrupa'da dizelde ortalama litre fiyatı 9 Mayıs itibarıyla 1,69 avroyu buldu. Avrupa'da son bir yılda yüzde 35 artan dizel fiyatları, savaşın başından beri ise yüzde 15 yükseldi.

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TÜRKİYE’DE DİZELİN LİTRESİ YÜZDE 38 ARTTI

Öte yandan Türkiye'de de dizelin litre fiyatında savaşın başından bu yana yüzde 38'i bulan artış görüldü.

Rus petrol ve petrol ürünlerine ambargo uygulamaya hazırlanan Avrupa ülkeleri Rusya'dan günlük ortalama 740 bin varil dizel ithal ediyor. Bu miktar, mart ayının ilk haftasıyla yaklaşık 200 bin varil azalırken, Avrupa'nın Rusya dışı kaynaklardan dizel ithalatında günlük 350 bin varili bulan artış görüldü.

Avrupa'nın Rusya'dan dizel ithalatını azaltma ve kaynaklarını çeşitlendirme çabası Asya ve ABD piyasalarında sıkışıklık yaratırken, küresel piyasalarda dizelin varil fiyatı 50 doların üzerine çıktı.


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