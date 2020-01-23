Doç. Dr. Babacan: "Berlin’deki zirvenin sonucu: Kalıcı ateşkes ve silah ambargosu"

Berlin’de düzenlenen Libya Zirvesi’ni değerlendiren Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, 55 maddelik bildiride kalıcı ateşkes ve dış güçlerin silah teminine ambargo konması maddelerinin öne çıktığını söyledi.

Libya’daki krize çözüm bulmak için 12 ülke lideri ve 5 uluslararası kuruluş başkanını bir araya getiren Libya Zirvesi geçen pazar günü Berlin’de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer aldığı ve yaklaşık 5 saat süren zirveden 55 maddelik sonuç bildirgesi çıktı. Tüm katılımcılar tarafından imzalanan ‘Libya Barış Planı’nı İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan değerlendirdi.

Doç. Dr. Babacan, 55 maddelik bildiride kalıcı ateşkes ve dış güçlerin silah teminine ambargo konması maddelerinin öne çıktığını söyledi. Uluslararası kamuoyunda, çözümsüzlüğe neden olan ülkelerin Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğu yönünde baskın izlenim olduğunu kaydeden Doç. Dr. Babacan, Libya’nın geleceğinde Türkiye ve Rusya’nın ana aktörler arasında yer aldığını ifade etti.