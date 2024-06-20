FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. "Doğa dostu" ifadesi başlarını yaktı! Reklam Kurulu'ndan ceza yağdı! Ayakkabı, zeytinyağı...

"Doğa dostu" ifadesi başlarını yaktı! Reklam Kurulu'ndan ceza yağdı! Ayakkabı, zeytinyağı...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.06.2024 10:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reklam Kurulu aldatıcı nitelikteki bazı çevre, zeytinyağı ve ayakkabı reklamlarına ceza kesti. Kurul, yılın ilk 6 ayında 931 dosyayı değerlendirirken aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 811 dosya için ceza uyguladı

"Doğa dostu" ifadesi başlarını yaktı! Reklam Kurulu'ndan ceza yağdı! Ayakkabı, zeytinyağı...

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiği son toplantısında bazı aldatıcı reklamları değerlendirdi. Bunlar arasında "çevresel beyan" içeren reklamlar da yer aldı.

İSTİSMAR EDECEK ŞEKİLDE "ÇEVRESEL BEYAN"

Son dönemde vatandaşların çevre konusundaki duyarlılığının artmasıyla reklam verenlerin, tüketicilerin bilgi eksikliğini istismar edecek şekilde "çevresel beyan" içeren reklamlara yer verdikleri görüldü. Bakanlık, tüketicilerin "yeşil aklama" da denilen bu yöntemle alışveriş tercihlerinin yanlış yönlendirilerek aldatılmasının önlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları titizlikle yapıyor.

Tüketicilerin doğaya ilişkin hassasiyetinin yeşil aklama yoluyla istismar edilmesinin önüne geçebilmek için Reklam Kurulu da sektörel bazda incelemelere odaklandı.

"DOĞA DOSTU" İFADESİ BAŞLARINI YAKTI

Bu kapsamda, Kurul, gıda, giyim ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren 4 şirketin reklamlarında yer alan "doğa dostu", "doğayı senin kadar düşünen" ve "iklim dostu" gibi çevreye ilişkin genel beyanların, gerekli bilgiler verilmeden ve tüketiciler nezdinde belirsizliğe neden olacak şekilde kullanıldığı, ayrıca inceleme konusu reklamlarda yer alan çevreye ilişkin iddiaların ispatlanamadığı gerekçeleriyle bu şirketlere idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Kurul, haziran toplantısında görüşülen 175 dosyadan 147'sinde mevzuata aykırılık buldu. Tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı bu reklam ile haksız ticari uygulamalarda muhataplara durdurma cezasıyla birlikte 20 milyon 100 bin 269 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca, Kurul tarafından 3 dosya hakkında bu cezalarla birlikte erişimin engellenmesi kararı alındı.

AYAKKABI VE ZEYTİNYAĞI REKLAMLARI İNCELENDİ

Kurulun haziran toplantısının öne çıkan gündem maddelerinden biri de "taklit ayakkabı" reklamları oldu. Ayakkabıda ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla özellikle sosyal medya mecralarında görülen koruma altındaki markaların logo ve diğer ayırt edici unsurlarının tüketicinin yanıltılmasına yol açacak şekilde kullanıldığı taklit ayakkabı reklamlarıyla ilgili yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, reklam mevzuatını ihlal ettiği değerlendirilen 17 reklam veren hakkında idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

Tüketiciler nezdinde gerek üretim kalitesi gerekse de ürün niteliği açısından her geçen gün önemi artan coğrafi işaretli ürünlere ilişkin ortaya çıkabilecek yanıltıcı uygulamalara karşı da Reklam Kurulu tüketicilerin haklarını korumak amacıyla denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda ilgili coğrafi işaret tesciline aykırı biçimde üretim yapan ve reklamlarında "Ayvalık zeytinyağı", "Ayvalık organik zeytinyağı", "Ayvalık natural sızma zeytinyağı" gibi ifadeler kullanan 13 firma hakkında anılan reklamları durdurma kararı verildi.

TOPLAMDA 127 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA

Reklam Kurulunun verdiği bu kararlarla birlikte yılın ilk 6 ayında toplam 931 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulurken aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 811 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 127 milyon 433 bin 779 lira idari para cezası uygulanması uygun bulundu.

(AA)

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Işıkhan 'Her ilde uyguluyoruz' diyerek duyurdu: 'Kayıtlı istihdamı destekliyoruz' Bakan Işıkhan 'Her ilde uyguluyoruz' diyerek duyurdu: 'Kayıtlı istihdamı destekliyoruz'
AB'de elektrikli otomobil satışlarında düşüş! Yüzde 12 azaldıAB'de elektrikli otomobil satışlarında düşüş! Yüzde 12 azaldı
Ev almak başka bahara kaldı: Krediyi beşe katladı!Ev almak başka bahara kaldı: Krediyi beşe katladı!
Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı Ceza reklam ayakkabı
En Çok Okunan Haberler
Eğlence mekanında tanıştığı kızla otele gitti! Duştayken başına hiç düşünmediği bir şey geldi: Bir de 20 bin lira istediler

Eğlence mekanında tanıştığı kızla otele gitti! Duştayken başına hiç düşünmediği bir şey geldi: Bir de 20 bin lira istediler

Real Madrid'i topa tuttular!

Real Madrid'i topa tuttular!

İkinci EYT için geri sayım!

İkinci EYT için geri sayım!

Benzin ve motorin zammı için rakam netleşti!

Benzin ve motorin zammı için rakam netleşti!

Kredi kartı limitleri ve taksitler için düzenleme!

Kredi kartı limitleri ve taksitler için düzenleme!

Asgari ücrete ara zam için yeni adım!

Asgari ücrete ara zam için yeni adım!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.