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Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman başlıyor? Doğal gaz desteği ne kadar, nasıl alınır? İşte başvuru şartları

11.11.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz destek ödemeleri başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu yıl hayata geçirilen doğal gaz tüketim desteğinde, kış dönemi öncesi ödeme tarihleri netleşti. Doğal gaz yardımından faydalanmak isteyen bir çok vatandaş doğal gaz yardımı başvuru şartlarını, nasıl başvurulduğunu ve yardım miktarını sorguluyorlar. Bakan Derya Yanık konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte doğal gaz desteğine dair merak edilenler...

Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman başlıyor? Doğal gaz desteği ne kadar, nasıl alınır? İşte başvuru şartları

Doğal gaz faturalarına gelen yüksek fiyatların ardından vatandaşlara yapılan yardım ödemeleri yapılıyor. Doğal gaz destek ödemeleri yılda iki kez olmak üzere gerçekleşiyor. İlk ödemenin mart ve nisan ayında gerçekleştiği doğal gaz yardımı için ikinci dönem ödemelerine dair tarihler netleşti. İşte, doğal gaz yardım başvurusu, ödemeler ve başvuru detayları...

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin açıklamasında;

"Bu dönem öncesinde ilk olarak destekten yararlanma şartını esneterek, kiracı olan vatandaşlarımızı kapsama dahil ettik. Ardından 450 lira ile 1150 lira arasında olan 2022 yılı kış dönemi için belirlenen destek tutarımızı 900 lira ile 2 bin 500 lira aralığına yükselttik. Önümüzdeki günlerde ödemelerimizi gerçekleştireceğiz."

Bu açıklamaya göre belirlenen ödeme miktarı 900 TL ile 2500 TL arasında olacak.

doğal gaz ptek

DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğal gaz destek ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mart ve nisan aylarında gerçekleşen ilk ödeme sonrası 331 bin haneye toplam 114,2 milyon lira ödendi.

Bakan Yanık doğal gaz desteğinin ikinci ödemesi olan kış dönemi ödemelerinin bu hafta itibarıyla başlayacağına işaret etti.

doğal gaz

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğal gaz desteği başvurusu için öncelikli kriterin hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması isteniyor. Ayrıca başvuru yapacak olan kişilerin üzerine kayıtlı mülk bulunup bulunmadığına bakılıyor. Doğal gaz yardımı verilebilmesi için hanenin yaşadığı bölgede doğal gaz altyapısı olup olmadığı da önemli. Diğer şartlar ise şu şekilde;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunmak,
  • Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olmak,
  • İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,
  • Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
  • Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

doğal gaz faturası

DOĞAL GAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan başvuruda bulunabiliyor. Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında daha önce 330 bin haneye yardımda bulunuldu.

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