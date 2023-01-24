Doğal gaz desteği yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır? e-Devlet ile 2023 Ocak ayı doğal gaz desteği sorgulama!

Doğal gaz yardımı ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira destek verildiğinin açıklanmasının ardından birçok kişi internette "Doğal gaz desteği yattı mı, ne zaman yatacak" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 2023 Ocak ayı doğal gaz ödemelerinde son durum...

DOĞAL GAZ DESTEĞİ YATTI MI?

Doğal gaz desteği ödemeleri 2022'nin son 3 ve 2023'ün ik 3 ayı olamk üzere toplamda 6 aylık zaman dönemini kapsıyor.

2022'nin son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı. Bir sonraki doğal gaz ödemeleri ise Şubat ayında yapılacak.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Doğak gaz desteği başvurusu e-Devlet'ten gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç sahişbi vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına girerek başvuruda bulunabilirler.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

“Doğal Gaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

• Türk vatandaşı olması,

• e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,

kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.



