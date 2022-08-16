FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Doğal gaz desteğinde yeni dönem başlıyor! 1150 TL’ye kadar ödeniyor! Başvurular e-Devlet’ten…

Doğal gaz desteğinde yeni dönem başlıyor! 1150 TL’ye kadar ödeniyor! Başvurular e-Devlet’ten…

16.08.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca haneyi kapsayan doğal gaz destek ödemelerinde ikinci ödemenin yapılacağı tarih belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ikinci ödemenin ekim ila kasım ayları arasında yapılacağını belirtirken yıllık 450 ile 1150 TL arasında değişen destek ödemesi başvurularının da alınmaya başladığını belirtti. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte son dakika doğal gaz destek ödemeleri ile ilgili gelen haberin detayları…

Doğal gaz desteğinde yeni dönem başlıyor! 1150 TL’ye kadar ödeniyor! Başvurular e-Devlet’ten…

Doğalgaz ve elektrik faturalarına gelen zamların ardından yüksek faturalarla karşılaşan vatandaşa destek için yapılan ödemelerde yeni dönem başlıyor. Elektrik ve doğal gazda uyguladığı sübvansiyon ile vatandaşa 100 milyar liralık destekte bulunduğunu belirten hükümet, yaklaşık 4 milyon haneyi kapsayan doğal gaz desteğinin ikinci ödemesini de ekim ve kasım aylarında yapacağını açıkladı.

BU YIL İLK KEZ YAPILDI

Başvuruların sürdüğü çalışmada, kriterleri karşılayan hanelere yıllık 450 ila bin 150 TL arasında doğal gaz tüketim desteği verilecek. Daha önce hanelere yönelik olarak uygulanan doğal gaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisan ayında gerçekleştirilmişti. Zorlu geçen kış şartlarında vatandaşların enerji masraflarını desteklemek için yapılan çalışmaları anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl ilk kez ihtiyaç sahibi ailelere yapılan doğal gaz yardımı yapıldığını söyledi.

1

YILLIK 450 İLA BİN 150 TL ARASINDA ÖDEME YAPILACAK

Bakan Dönmez, ‘doğal gaz tüketim desteği’ için başvuruların alınmaya başlandığını hatırlattı. Yılda iki kez olan doğal gaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisanda yapılırken ikinci ödeme ise ekim-kasımda olacak. Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında daha önce 330 bin haneye yardımda bulunuldu. Fatih Dönmez, konuyla alakalı açıklamasında, “Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 ila bin 150 TL arasında verilecek olan doğal gaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedefleniyor” dedi.

2

BAŞVURULAR E-DEVLET’TEN YAPILIYOR

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan başvuruda bulunabiliyor. Doğal gaz desteği başvurusu yapmak isteyeler için daha önce yayımlanan şartlar ise şöyle; yardım için öncelikli kriterin hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması isteniyor. Ayrıca başvuru yapacak olan kişilerin üzerine kayıtlı mülk bulunup bulunmadığına bakılıyor. Doğal gaz yardımı verilebilmesi için hanenin yaşadığı bölgede doğal gaz altyapısı olup olmadığı da önemli. Kişilere ödenecek olan meblağ ısı haritasına göre belirleniyor. Ödemeler yılda iki kez gerçekleştiriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırada et indirimi varSırada et indirimi var
Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Fiyatlar yüzde 5 düştü…Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Fiyatlar yüzde 5 düştü…
Yarın başlayacak indirim öncesi Bakan Nebati'den flaş açıklama!Yarın başlayacak indirim öncesi Bakan Nebati'den flaş açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez doğal gaz Doğal gaz faturası destek destek başvurusu ödeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

İndirimli satışın başlamasından sonra CHP'li vekilden çarpıcı iddia

İndirimli satışın başlamasından sonra CHP'li vekilden çarpıcı iddia

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şaşkına çevirecek

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şaşkına çevirecek

İkinci el otomobil satışında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

İkinci el otomobil satışında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

TOKİ 20 il için yeni kararı duyurdu: 1 Eylül...

TOKİ 20 il için yeni kararı duyurdu: 1 Eylül...

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.