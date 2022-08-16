Doğal gaz desteğinde yeni dönem başlıyor! 1150 TL’ye kadar ödeniyor! Başvurular e-Devlet’ten…

Doğalgaz ve elektrik faturalarına gelen zamların ardından yüksek faturalarla karşılaşan vatandaşa destek için yapılan ödemelerde yeni dönem başlıyor. Elektrik ve doğal gazda uyguladığı sübvansiyon ile vatandaşa 100 milyar liralık destekte bulunduğunu belirten hükümet, yaklaşık 4 milyon haneyi kapsayan doğal gaz desteğinin ikinci ödemesini de ekim ve kasım aylarında yapacağını açıkladı.

BU YIL İLK KEZ YAPILDI

Başvuruların sürdüğü çalışmada, kriterleri karşılayan hanelere yıllık 450 ila bin 150 TL arasında doğal gaz tüketim desteği verilecek. Daha önce hanelere yönelik olarak uygulanan doğal gaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisan ayında gerçekleştirilmişti. Zorlu geçen kış şartlarında vatandaşların enerji masraflarını desteklemek için yapılan çalışmaları anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl ilk kez ihtiyaç sahibi ailelere yapılan doğal gaz yardımı yapıldığını söyledi.

YILLIK 450 İLA BİN 150 TL ARASINDA ÖDEME YAPILACAK

Bakan Dönmez, ‘doğal gaz tüketim desteği’ için başvuruların alınmaya başlandığını hatırlattı. Yılda iki kez olan doğal gaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisanda yapılırken ikinci ödeme ise ekim-kasımda olacak. Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında daha önce 330 bin haneye yardımda bulunuldu. Fatih Dönmez, konuyla alakalı açıklamasında, “Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 ila bin 150 TL arasında verilecek olan doğal gaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedefleniyor” dedi.

BAŞVURULAR E-DEVLET’TEN YAPILIYOR

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan başvuruda bulunabiliyor. Doğal gaz desteği başvurusu yapmak isteyeler için daha önce yayımlanan şartlar ise şöyle; yardım için öncelikli kriterin hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması isteniyor. Ayrıca başvuru yapacak olan kişilerin üzerine kayıtlı mülk bulunup bulunmadığına bakılıyor. Doğal gaz yardımı verilebilmesi için hanenin yaşadığı bölgede doğal gaz altyapısı olup olmadığı da önemli. Kişilere ödenecek olan meblağ ısı haritasına göre belirleniyor. Ödemeler yılda iki kez gerçekleştiriliyor.

