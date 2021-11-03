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Doğal gaz, elektrik, su derken...! Şimdi de simit zammı kapıda!

03.11.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde kur artışı ile birlikte artan doğal gaz, elektrik ve su zamlarının ardından şimdi de simide zam gündemde. Ankara'da en son temmuz ayında zamlanarak 2,5 TL'ye çıkan simide yeni bir zam daha gelebilir.

Doğal gaz, elektrik, su derken...! Şimdi de simit zammı kapıda!

Birçok ürüne gelen son zamların ardından şimdi de sıra gıdaya geldi. Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Yönetimi maliyet artışı gerekçesi ile 2,5 TL'den satılan simidin fiyatını 3 TL'ye çıkarma kararı aldı. Yönetim kararında 400 liraya aldıkları odunun 1200 liraya; 85 liraya aldıkları bir çuval unun 240 liraya çıktığını ve susamın fiyatının da dolar arttıkça yükseldiği ifade edildi.

"ZAM YAPMAYALIM DA GRAMAJINI DÜŞÜRELİM"

Simitçi esnafı gramajda bir oynama yapmama görüşünde birleşti. Ancak Oda Başkanı Savaş Delibaş: Eğer ki mantık şu ise, "Biz ekmeğe zam yapmayalım da gramını düşürelim" gibiyse kimse kusura bakmasın. Ankara Simitçi Esnafı hırsız değildir. Buna da göz yummayacaktır. gramajından, susamından çalmayacaktır. Üretim hakkı ne ise aynen üretimine devam edecektir" dedi.

SİMİT 3 LİRADAN SATILACAK

Öte yandan simitçiler oybirliği ile Ankara'da 2,5 liraya satılan simidi 3 liraya satma kararı aldı. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği kararı onaylarsa zam kesinleşmiş olacak.

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