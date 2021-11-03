FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EPDK, 2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi

EPDK, 2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi

03.11.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2020 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) kilovatsaat başına 28,56 kuruş olmasına karar verildi.

EPDK, 2020 yılı ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2020 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 28,56 kuruş olması kararlaştırıldı.

2019 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 20,48 kuruş olarak belirlenmişti.

EPDK'nin, Resmi Gazete'de yer alan diğer kararında 2021 yılının son çeyreği için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması maliyetinin kilovatsaat başına ekim ayı için 63,33 lira, kasım ayı için 22,21 lira ve aralık ayı için 1,57 lira olarak revize edilmesine karar verildi.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüketiciler, zincir marketlere dava açabilecekTüketiciler, zincir marketlere dava açabilecek
PARTNERAslı Sümen'den Miss Turkey itirafıAslı Sümen'den Miss Turkey itirafı
Ayçiçek yağının fiyatı neden artıyor?Ayçiçek yağının fiyatı neden artıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Protein tozu nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi

Protein tozu nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yeniden artacak

Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yeniden artacak

Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!

Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!

Yeni yılda vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak?

Yeni yılda vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak?

Bitcoin'in kârıyla 20 okul inşa ediyoruz

Bitcoin'in kârıyla 20 okul inşa ediyoruz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Doğal gaza zam!

Doğal gaza zam!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.