Doğal gaz faturalarında yeni dönem! O bedele 12 taksit imkanı

EPDK, doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak hazırladı. Buna göre; taslak doğal gaz faturalarında tüketim bedellerinden kaçak kullanıma kadar yeni düzenlemeleri kapsıyor. Söz konusu taslağa göre, bir defaya mahsus alınan yaklaşık 7500 TL'lik abone bağlantı bedelinin tüketici tercihine bağlı olarak 2 ila 12 eşit taksitte alınacağı öğrenildi. Önceden bu miktar sadece 3'e bölünebiliyordu. İşte detaylar...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; düzenleme kapsamında mevcutta 3.216 TL olan güvence bedeli, 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar veya düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlardan alınmayacak. Düzenleme öncesi bu tüketicilerden alınmış bir güvence bedeli varsa, bu tutarın kişilere 12 eşit taksitte geri ödeneceği öğrenildi. Aynı dağıtım bölgesi içerisinde farklı bir adrese taşınarak doğal gaz kullanımına devam edecek olan konut tüketicilerinden de güvence bedeli tahsil edilmeyeceği aktarıldı. Önceki aboneliğinden dolayı ortaya çıkacak iade işlemi sonucu bekleneceği ve varsa tahsil edilmesi gereken ilave miktarın taksitlendirilerek faturalara yansıtılacağı kaydedildi.

ORTALAMA FATURA DÖNEMİ

Sayaçta problem yaşanması halinde abonelere ortalama fatura uygulanacağı da aktarıldı. Sayaç okunamama problemi dağıtım şirketi kaynaklıysa, şirketin düzenlenecek faturayı tüketiciden 4 taksitte alarak, tüketici mağduriyetinin önüne geçeceği kaydedildi. Dağıtım şirketlerinin, faturaları son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketicinin talebine göre kısa mesaj, e-Posta veya e-Fatura yoluyla ileteceği de öğrenildi. Ödeme süresi ise her hâlükârda 5 iş gününden az olamayacak.

Yeni aboneliklerde doğal gaz bağlantısının, abonelik sözleşmesinin yapılmasından itibaren en geç 3 gün içinde gerçekleştirileceği kaydedilirken EPDK, belirlenen oranların üzerinde kaçak tespit edilen bölgelerde sayaç ve regülatörlerde uzaktan okuma ve müdahaleyi engelleyici malzemeler kullanılabileceğini belirtti. Sayaçta veya regülatörde tesis edilmiş olan ve ölçüm ya da basınç ayarlama sistemine müdahaleyi engelleyen malzemeler ile uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerine yapılan müdahalelerin kaçak doğal gaz kullanımı sayılacağı aktarıldı.