FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! O bedele 12 taksit imkanı

Doğal gaz faturaları ile ilgili tüketicileri yakından ilgilendiren yeni dönem başlıyor. Buna göre; doğal gaz faturalarında tüketicilere yeni imkanlar sağlayan EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) taslağı yürürlüğe girdiğinde abone taksitlendirmesinin artırılacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra 65 yaş aylığı ve sosyal yardım alanlardan da teminat bedeli alınmayacağı kaydedildi.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! O bedele 12 taksit imkanı
Hande Dağ

EPDK, doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak hazırladı. Buna göre; taslak doğal gaz faturalarında tüketim bedellerinden kaçak kullanıma kadar yeni düzenlemeleri kapsıyor. Söz konusu taslağa göre, bir defaya mahsus alınan yaklaşık 7500 TL'lik abone bağlantı bedelinin tüketici tercihine bağlı olarak 2 ila 12 eşit taksitte alınacağı öğrenildi. Önceden bu miktar sadece 3'e bölünebiliyordu. İşte detaylar...

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! O bedele 12 taksit imkanı 1

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; düzenleme kapsamında mevcutta 3.216 TL olan güvence bedeli, 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar veya düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlardan alınmayacak. Düzenleme öncesi bu tüketicilerden alınmış bir güvence bedeli varsa, bu tutarın kişilere 12 eşit taksitte geri ödeneceği öğrenildi. Aynı dağıtım bölgesi içerisinde farklı bir adrese taşınarak doğal gaz kullanımına devam edecek olan konut tüketicilerinden de güvence bedeli tahsil edilmeyeceği aktarıldı. Önceki aboneliğinden dolayı ortaya çıkacak iade işlemi sonucu bekleneceği ve varsa tahsil edilmesi gereken ilave miktarın taksitlendirilerek faturalara yansıtılacağı kaydedildi.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! O bedele 12 taksit imkanı 2

ORTALAMA FATURA DÖNEMİ

Sayaçta problem yaşanması halinde abonelere ortalama fatura uygulanacağı da aktarıldı. Sayaç okunamama problemi dağıtım şirketi kaynaklıysa, şirketin düzenlenecek faturayı tüketiciden 4 taksitte alarak, tüketici mağduriyetinin önüne geçeceği kaydedildi. Dağıtım şirketlerinin, faturaları son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketicinin talebine göre kısa mesaj, e-Posta veya e-Fatura yoluyla ileteceği de öğrenildi. Ödeme süresi ise her hâlükârda 5 iş gününden az olamayacak.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! O bedele 12 taksit imkanı 3

Yeni aboneliklerde doğal gaz bağlantısının, abonelik sözleşmesinin yapılmasından itibaren en geç 3 gün içinde gerçekleştirileceği kaydedilirken EPDK, belirlenen oranların üzerinde kaçak tespit edilen bölgelerde sayaç ve regülatörlerde uzaktan okuma ve müdahaleyi engelleyici malzemeler kullanılabileceğini belirtti. Sayaçta veya regülatörde tesis edilmiş olan ve ölçüm ya da basınç ayarlama sistemine müdahaleyi engelleyen malzemeler ile uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerine yapılan müdahalelerin kaçak doğal gaz kullanımı sayılacağı aktarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memnun kalınca 2 katına çıkardı! Kilosu 180 TL 'Satın almaya geldik, çok beğendik'Memnun kalınca 2 katına çıkardı! Kilosu 180 TL 'Satın almaya geldik, çok beğendik'
Türk Standardları Enstitüsü 91 personel alacakTürk Standardları Enstitüsü 91 personel alacak

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Doğal gaz faturası abone taksit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.