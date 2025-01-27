Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Tarih belli oldu... İl il değişecek

Elektrik faturalarında herkesi ilgilendiren karar gelmişti. Kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle elektrikte sübvansiyon, hane için 5000 kwh, işletmeler için 15 bin kwh ile sınırlandırılmıştı. 1 Şubat itibarıyla başlanacağı belirtilen düzenlemeyle abonenin aylık faturası 1050 lirayı geçerse elektriği gerçek maliyeti ile satın almaya başlayacak ve elektrik faturası 2 bin TL'yi aşabilecek. Yani aylık olarak 417 kWh'ye karşılık gelen ve bunun üzerine tüketimi olanların faturaları yükselecek.

DOĞAL GAZ FATURALARI İÇİN 'KADEMELİ TARİFE'

Uygulamayla enerji enerji bedellerine yönelik verilen sübvansiyonların daha adil dağıtımının amaçlandığı belirtilirken aynı sistemin doğal gaz faturalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Sözcü'nün, KRT TV'den Olcay Aydilek'in haberine göre aktardığı bilgiler doğrultusunda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yürüttüğü çalışmada il bazında ortalama kullanım bedellerini tespit etti.

Coğrafi faktörler ve iklim koşullarının bölgelere göre büyük farklılıklar içermesi nedeniyle, elektrik faturalarında belirlenen ortak sınır, doğal gaz faturaları için geçerli olmayacak. Bakanlık, her şehirde tespit edeceği ortalama kullanım bedelinin üzerine, bakanlık tarafından belirlenecek bir yüzdelik sınır belirleyecek. Söz konusu sınırı aşan kullanıcılar 'yüksek tüketim grubu' olarak adlandırılacak ve doğal gaz faturaları için verilen sübvansiyondan faydalanamayacak.

İŞTE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENEN TARİH

Örneğin Ankara için tespit edilen ortalama doğal gaz fatura bedelinin 1.000 lira olması ve söz konusu sınırın yüzde 30 olarak belirlenmesi halinde, sübvansiyonlar için üst limit 1.300 lira olarak açıklanacak. 1.300 liranın üzerinde gelen faturalar için devlet desteği kaldırılacak ve bu sınırı aşan aboneler, normal şartlar altında ödedikleri faturanın yaklaşık iki katı bir bedel ile karşı karşıya kalacak.

Bakanlık tarafından son hazırlıkları yürütülen çalışmanın şubat ayının son günlerinde ya da mart ayı itibarıyla devreye alınması bekleniyor.