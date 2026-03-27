Doğal gaz faturalarında yeni tarife: 1 Nisan'da başlayacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nisan ayı itibarıyla elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademe uygulamasına geçmeyi hedefliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgaz faturalarında tüketim esaslı kademeli tarifeye geçiyor. 1 Nisan'dan itibaren devreye alınacak sistem ile elektrik faturalarında olduğu gibi tüketim esas alınacak.

Cansu Çamcı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nisan ayı itibarıyla elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademe uygulamasına geçmeyi hedefliyor. Gelir seviyesi yüksek hanelerin desteklemeden çıkarılması için tüketim esaslı bir modele geçilecek. İllere göre farklı olarak belirlenecek olan doğalgaz kademesinde, elektrikten farklı olarak yıllık değil aylık tüketim ortalamaları esas alınacak.

Bu yıl doğalgaz ve elektrikte faturalara 305 milyar liralık destek yapılması öngörülürken, sosyal adalet çerçevesinde yüksek geliri-tüketimi olanların desteklemeden çıkarılması için doğalgazda da kademe dönemi başlıyor.

19 MİLYON ABONE DESTEKLENECEK

Türkiye'de 21.8 milyon doğalgaz abonesi bulunurken, kademe düzenlemesinden yaklaşık 2.8 milyon abone etkilenecek. 19 milyon abone desteklenmeye devam edecek.

HER İL İÇİN AYRI AYRI BELİRLENECEK

Hanelerde doğalgazın önemli bir kısmı ısınmak amacıyla kullanılırken, bu da soğuk iklime sahip illerde dezavantaja sebep oluyor. Bakanlık bu sebeple her ilin tüketim ortalamasını ayrı ayrı dikkate alarak, il bazlı kademe belirleyecek.

Örneğin, Ankara'da ya da İstanbul'da aralık-ocakta aylık tüketim ortalaması 200 metreküp ise bunun yüzde 75 fazlası olan 350 metreküp ve üstünü tüketenler desteklemeden çıkarılacak.

Yazın temmuz- ağustos aylarında ise örneğin bir ilin ortalama tüketimi 20 metreküp ise bu kez de o ay için 35 metreküp üzerinde tüketimi olanlar desteklemeden çıkarılacak.

ORTALAMA HESAPLANACAK

Nisanda geçilmesi planlanan yeni modelle her ilin aylık doğalgaz tüketimi ortalamaları esas alınacak. Geçtiğimiz ocak ayında Marmara Bölgesi'ndeki haneler aylık 155 metreküp, Ege ve İç Anadolu 180 metreküp, Karadeniz 175 metreküp, Güney Doğu Anadolu 195 metreküp, Doğu Anadolu 235 metreküp doğalgaz tüketmişti.

Yeni modelde örneğin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara'da kış aylarında ortalama 200 metreküp doğalgaz tüketildiği esas alınacak, Erzurum'da 230 metreküp doğalgaz tüketimi esas alınacak. Ortalama tüketim rakamlarını bakanlık ilan edecek. Ortalama tüketimlerden aylık yüzde 75 fazla tüketenler desteklemeden çıkarılacak.

Bu şekliyle soğuk illerin dezavantajı ortadan kalkacağı gibi, villa tipi müstakil evlerde oturanların tüketimi fazla olacağı için geliri yüksek kabul edilerek desteklenmeyecek.

Doğalgazda mevcutta faturaların yüzde 45'ini devlet öderken, yani bin lira maliyeti olan doğalgaz faturası vatandaşa 550 lira olarak kesilirken, 450 lirası Hazine'den karşılanıyor.

EN FAZLA TÜKETİM HAKKARİ'DE

Geçtiğimiz yıl hane başı ortalama tüketimin en yüksek olduğu il yıllık 1.662 metreküp tüketim ile Hakkari oldu. Hane başı tüketimin en fazla olduğu diğer iller sırasıyla Erzurum, Ardahan, Bitlis ve Van oldu. Ege ve Akdeniz'deki iller Türkiye ortalamasının altında kaldı. Doğu Anadolu'da yıllık ortalama tüketim 1211, Güneydoğu Anadolu'da 1022, İç Anadolu'da 960, Karadeniz'de 956, Marmara'da 865, Ege'de 863 ve Akdeniz'de 756 metreküp oldu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
