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Doğal gaz fiyatlarında Türkiye detayı: Avrupa’nın en ucuz gazını kullanıyoruz

22.08.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel doğalgaz fiyatlarındaki artışlar tüketicilere yansırken, Türkiye’nin konut doğal gazının en ucuza tüketildiği Avrupa ülkesi olduğu ortaya çıktı. En yüksek fiyatı ise Hollandalı ödüyor. Dikkat çeken başla bir detay ise asgari ücret detayı oldu. Aylık 100 metreküp doğalgaz fiyatının asgari ücret içindeki payının da en düşük olduğu ülkenin yüzde 9.31 ile Türkiye olduğu belirlendi.

Doğal gaz fiyatlarında Türkiye detayı: Avrupa’nın en ucuz gazını kullanıyoruz

Önce küresel talep artışının tetiklediği, ardından Rusya’ya yönelik batı ambargosu ve sonrasında gelen Rusya’nın Avrupa’ya gaz akışını kısma uygulamaları sonucu doğal gaza artan talep, fiyatlar üzerinde etkili olurken Gazprom’un açıklaması endişe yaratmıştı. Enerji şirketi Avrupa’da bin metreküp gaz fiyatının kışın 4000 doları aşabileceğini bildirdi.

Enerji maliyetlerindeki artış, ekonomiler üzerinde enflasyonist etkiye yol açıyor. Ancak pek çok ülke, fiyat artışlarının vatandaşlar üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla bazı kullanım alanlarında gaz fiyatlarında sübvansiyon uyuluyor. Yani enerji fiyatlarındaki artışın bir kısmı genel bütçeden ya da devletin başka gelir kalemlerinden karşılanıyor.

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Dünya’dan Mehmet Kara’nın haberine göre, Türkiye de gaz fiyatlarını nihai tüketiciye, yani konut gazı kullananlara yansıtmamak için ciddi sübvansiyon uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.

EN UCUZ GAZI TÜRKİYE KULLANIYOR

Household Energy Price Index (HEPI) verilerine göre, metreküp başına Avrupa başkentleri en ucuz gazı Türkiye kullanıyor. Ankara’da doğalgazın konutlardaki metreküp fiyatı 4,68 lira (0,2647 Euro) olurken en pahalı doğalgazı ise Hollanda 53,63 lira (3,01 Euro) kullanıyor.

İngiltere yaşayan hane halkı doğal gazın metreküpüne 35 Lira (1,96 Euro) öderken Berlin’de yaşayanlar 32,6 lira (1,83 Euro) ödüyor. Zagrep’te yaşayanlar ise 9,89 lira (0,56 Euro) ile en düşük fiyatı ödeyenlerden. Komşu ülkelerden Yunanistan’ın başkenti Atina’da metreküp başına 32,51 lira (1,82 Euro), Bulgaristan’ın başkentinde ise Sofya 25,9 lira (1,45 Euro) tahsil ediliyor.

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ASGARİ ÜCRET İÇİNDEKİ PAY DA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Doğalgaz fiyatları ile kişi başına düşen gelir arasındaki ilişkiye bakıldığında da Türkiye dikkat çeken paralardan biri konumunda. Aylık 100 metreküp doğalgaz fiyatının asgari ücret içindeki payının en düşük olduğu ülke yüzde 9.31 ile Türkiye. Bulgaristan’da bu oran yüzde 39.51.

RUSYA REZERV LİDERİ

Dünya genelinde elektrik üretimi ve ısınmada kullanılan kaynakların başında doğal gaz geliyor. Dünyanın bilinen en fazla doğalgaz rezervine sahip ülkesi ise Rusya. Küresel toplam doğalgaz rezervinin yaklaşık yüzde 24’ü Rusya’nın elinde. Rezerv büyüklüğünde İran ikinci, Katar ise üçüncü durumda.

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ENERJİDE GAZIN PAYI DÖRTTE BİR

Doğalgazın enerji tüketimindeki payı 20. yüzyılın son çeyreğinde artmaya başladı. Kullanımı giderek artan doğalgaz günümüzde küresel enerji sahnesinin en belirleyici unsurlarından biri durumunda. Bugün doğal gaz petrol ve kömürün ardından yüzde 25 ile en çok kullanılan üçüncü enerji.


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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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