FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Doğal gaz ithalatı haziranda yüzde 36,9 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 artarak 3 milyar 168 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz ithalatı haziranda yüzde 36,9 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) hazirana ilişkin yayımladığı "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 2 milyar 790 milyon metreküpü boru hatları, 377 milyon metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 artarak 3 milyar 168 milyon metreküpe çıktı.

Haziranda en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 19 milyon metreküple Azerbaycan'dan yapıldı. Bunu 970 milyon metreküple Rusya, 697 milyon metreküple İran ve 103 milyon metreküple Türkmenistan takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 277 milyon metreküp ve ABD'den 99 milyon metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 8,5 ARTTI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 2 milyar 705 milyon metreküp oldu.

Konutlarda doğal gaz tüketimi Haziran 2024'e göre yüzde 8,5 artışla 516 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 8,3 artışla 987 milyon metreküpe yükseldi.

Elektrik santrallerindeki doğal gaz tüketimi ise yüzde 16,3 azalarak 674 milyon metreküpe geriledi.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artışla 3 milyar 766 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 3 milyar 486 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 279 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
IBAN detayını son anda fark edince kurtuldu! TOKİ’nin ‘İlk Evim, İlk Arsam’ projesine başvuracaktı…IBAN detayını son anda fark edince kurtuldu! TOKİ’nin ‘İlk Evim, İlk Arsam’ projesine başvuracaktı…
Altında son durum! Gram ve çeyrek fiyatı...Altında son durum! Gram ve çeyrek fiyatı...

Anahtar Kelimeler:
doğal gaz İthalat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Sebebi belli oldu

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Sebebi belli oldu

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Mesai saatleri ile ilgili flaş adım! Haftada 4 günlük çalışmaya geçiyorlar…

Mesai saatleri ile ilgili flaş adım! Haftada 4 günlük çalışmaya geçiyorlar…

İstanbul'dan köye döndü! Eksiği fark edip satın aldı, talep yağdı

İstanbul'dan köye döndü! Eksiği fark edip satın aldı, talep yağdı

Japonya ve Güney Kore'ye satılıyor, yemeye doymuyorlar!

Japonya ve Güney Kore'ye satılıyor, yemeye doymuyorlar!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.