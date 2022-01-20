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Doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

20.01.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsiminin kendini hissettirdiği günlerde dün 287 milyon 620 bin 566 metreküp doğal gaz tüketilerek rekor kırıldı.

Doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Havaların tüm yurtta soğumasıyla birlikte doğal gaz tüketiminde dün rekor seviyeye ulaşıldı.

BOTAŞ verilerine göre en son 19 Ocak 2021 tarihinde 279 milyon 467 bin 921 metreküple kırılan rekor dün geçildi ve 287 milyon 620 bin 566 metreküp tüketim gerçekleşti.

BOTAŞ, dün İran'ın teknik arıza bildirimi ile 10 gün boyunca gaz sağlayamayacağını açıklamasının ardından, yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına günlük çekiş miktarını sınırladığını bildirmişti.

Dün toplam giriş miktarı ise 259 milyon 243 bin 870 metreküp oldu.

Doğal gaz ile elektrik üretiminin payı dün yüzde 33,10 olarak gerçekleşti.

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