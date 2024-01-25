Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına zam geliyor mu? Bakan Bayraktar açıkladı

“HEDEFİMİZ, AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ’NDE İLK LİSANSI ALAN İLK REAKTÖRÜ BU YIL İÇİNDE DEVREYE ALMAK”

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin takviminde aksilik olup olmadığını ele alan Bakan Bayraktar, “Sahada dört tane reaktörün inşası devam ediyor. Aynı anda devam ediyor. İlk lisansı alan ilk reaktör bunlardan biraz daha ilerlemiş durumda. Bizim hedefimiz 2024 yılı içinde bu reaktörü devreye alabilmek. Elbette nükleer alan özel bir alan. Tasarımından uygulamasına kadar, takibinden kontrolüne, denetiminden testlerine kadar birçok uluslararası standardın olduğu bir alan. Bunların hepsini adım adım yapmanız gerekiyor. Burada süreçleri kısaltabilmek mümkün değil. Herhangi bir inşaattan bahsetmiyoruz. Onun için biz de emniyetten, yani nükleer güvenlik alanından hiçbir şekilde sarfınazar edilmeden (vazgeçilmeden), onu önceliklendirerek bu çalışmayı yürütüyoruz. Hedefimiz bu yıl içinde santrali devreye almak” dedi.

“Akkuyu Nükleer Güç Santrali tam kapasite olunca tüketimimizin yüzde 10’unu karşılayacak”

Bayraktar, ilk lisansı alan ilk reaktörün devreye alınmasının katkısına ilişkin, “Biz, 2028 yılına kadar dört reaktörü de devreye almak istiyoruz. 4 bin 800 megavatlık kurulu güce erişmiş olacağız. Burada toplam üretilecek enerji yaklaşık 35 milyar kilovatsaat. Bugün Türkiye’nin tüketimi 330 milyar kilovatsaat civarında. Yani önümüzdeki üç-dört yıllık süreçte tüketimimiz yaklaşık 360 milyar kilovatsaate ulaştığında bunun tam da yüzde 10’unu karşıladığımız bir durum olacak. Tam kapasite olunca tüketimimizin yüzde 10’unu karşılayacak” ifadelerini kullandı.