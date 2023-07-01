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Doğal gaza Temmuz'da zam var mı? Botaş duyurdu, abone tarifesi netleşti

01.07.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaza Temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı netleşti. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Temmuz itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Doğal gaza Temmuz'da zam var mı? Botaş duyurdu, abone tarifesi netleşti

BOTAŞ'ın internet sitesinde Temmuz ayına ilişkin tarife açıklandı. Doğal gazda temmuzda geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı.

4 BİN 80 LİRA OLARAK AÇIKLANDI

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

PARA

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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