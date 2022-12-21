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Doğal gaza ZAM gelecek mi? Bakan Dönmez'den son dakika doğal gaz zammı açıklaması

21.12.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaza zam gelip gelmeyeceği merak konusu olurken konuya ilişkin son dakika açıklaması Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Bakan Dönmez, elektrik fiyatına da açıklık getirdi. Peki, Doğal gaza zam gelecek mi? Doğal gaz fiyatları değişecek mi? İşte Ankara Temsilcileri ve haber müdürlerinin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez'in yaptığı açıklamanın detayları...

Doğal gaza ZAM gelecek mi? Bakan Dönmez'den son dakika doğal gaz zammı açıklaması

Doğal gaza zam gelip gelmeyeceği hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuya dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Birçok kişi arama motorlarında "Doğal gaza ZAM gelecek mi? Doğal gaz fiyatları değişecek mi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamanın detayları...

doğal gaz faturası

DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?

Doğal gaz ile ilgili soru üzerine konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Elektrik ve doğal gaza zam var mı" sorusuna açıklama getirerek, "İlk değerlendirmelere göre zam yapılmayacak”

doğal gaz yardımı

DOĞAL GAZ FİYATLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Bakan Dönmez, elektrik ve doğal gaz faturalarına yönelik yaptığı açıklamada ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu olmayacağını söyledi.

Bakan Dönmez, "Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah" dedi.

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