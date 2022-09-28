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Doğal gaza zam geliyor! Zam talebi Bakanlık masasında: BOTAŞ 1 Ekim’de duyuracak

28.09.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayına girilmesiyle birlikte BOTAŞ hem evlerde hem de sanayide kullanılan doğal gaz tariflerine büyük bir zam yapmıştı. Günlerce konuşulan zam kararının ardından kurumun 1 Ekim’de açıklayacağı yeni tarifeye gözler çevrildi. Milyonlarca kişi “Doğal gaza zam var mı?”, “Doğal gaza zam geldi mi?” sorularını araştırırken BOTAŞ’ın ekim ayında sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza zam yapmak için çalışmalarını tamamladığı öğrenildi.

Doğal gaza zam geliyor! Zam talebi Bakanlık masasında: BOTAŞ 1 Ekim’de duyuracak

BOTAŞ son olarak eylül ayında sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 50,8, KOBİ’lerin kullandığı doğalgaza yüzde 47,6, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20,4 ve elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 49,5 zam yapmıştı. Fiyat güncellemesi her ayın ilk gününde açıklanan tarifelerin belli olmasına ise sadece iki gün var. Milyonlarca kişi hem konut hem de sanayide kullanılan doğal gaz fiyat tarifesine zam yapılış yapılmayacağını merak ederken, BOTAŞ’ın ekim ayında sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza zam yapmak için çalışmalarını tamamladığı öğrenildi.

ZAM TALEBİ ENERJİ BAKANLIĞI’NA SUNULDU

Dünya’ya bilgi veren kaynaklar, zam önerilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletildiğini belirttiler. Gelinen aşamada elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 10’un üzerinde bir zam planlandığı bildirildi. Sanayide üretilen elektrik için de zam önerildiği ancak sanayi kesiminin fiyat artışlarına duyarlılığı nedeniyle bakanlığın bu konuda çekinceli olduğu öğrenildi.

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KONUTTA DOĞAL GAZA ZAM YOK

Konutlarda kullanılan doğalgaza zam yapılmasının ekim ayı için planlanmadığı vurgulanırken, yapılacak zammın sadece bir tüketim grubuna yüksek oranlı olmaması için dağıtılması ve daha düşük oranlı tutulması yönünde de bir çalışmanın olduğu kaydedildi. Gelinen aşamada, elektrik üretimindeki doğalgaza yapılacak artışın kesinleştiği, diğer tüketim gruplarına da olası senaryolara göre birkaç gün içinde karar verileceği bildirildi.

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“ZAMLAR KAÇINILMAZ”

Kaynaklar, BOTAŞ’ın kış aylarında tüketimin yükselmesi öncesi finansal olarak desteklenmesi gerektiği vurguluyor. BOTAŞ’ın sübvansiyonlu satışı nedeniyle finansal ihtiyaçlarının büyük kısmı bütçeden borç verilerek karşılanıyor. Bu kalemde de yüksek tutarlara ulaşılmıştı. BOTAŞ’ın kış ayları için LNG ithalatı da yapacak olması nedeniyle ekim ayından itibaren aylık olarak bazı fiyat ayarlamalarının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

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Sanayiciler ise dünyada yaşanan enerji krizinin yansımalarının Türkiye’de de ciddi şekilde kendisini gösterdiğini ifade ederek, bu süreçte ihracata odaklanmanın en etkili çözüm olacağına dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri konuya ilişkin, “Aynı sorun tüm dünyada var. Hem elektrikte hem doğalgazda maliyetin altında bir sübvansiyon olduğu görülüyor” şeklinde değerlendirmede bulunurken, “Dolayısıyla önümüzdeki dönemde zam olacağı anlamı çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“ZAMMI FİYATLARA YANSITMIYORUZ”

Geçen ay yapılan zamlar içinse, “Bir önceki ay gelen zammı bazı ürünlerin fiyatlarına yüzde 15- 20 artış şeklinde yansıtmaya çalıştık, bazılarına yansıtamadık. Ama talep düşüklüğü var, fiyatlar da kolay artmıyor. Geçen seneki gibi değil, çünkü geçen sene talep yüksekti. Ama şimdi talep de düşük” dediler.


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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
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