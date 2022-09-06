Doğal gazda B ve C planları hazır! ‘ABD ve Katar’ kartları masada

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Avrupa'nın Rusya'dan doğal gaz alımını azaltmasının fiyatlarda artışa neden' olduğunu söyleyen Bakan Nebati, doğal gaz ticareti ile ilgili, "Birçok kaynakla görüşmeler devam ediyor" dedi.

“AKKUYU İLE İLGİLİ RUSYA İLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR”

TRT Haber’in aktardığına göre, Nebati, Katar ile şartlar uygun olduğunda gaz ticaretinin tekrar başlatılabileceğini açıkladı. Bakan Nebati ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili Rusya ile temasların devam ettiğini söyledi.

GAZ TEDARİK TEHDİDİ HENÜZ YOK

Öte yandan Türkiye’ye yönelik Rusya’nın henüz bir gaz tedarik tehdidi bulunmamakla birlikte, tüketimin aşarı artması halinde geçen yıl yaşanan sıkıntılar da göz önünde bulunduruluyor. Dünya’ya bilgi veren kaynaklar ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımına yönelik görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Bu görüşmelerde hazine garantili bir modelin de gündeme geldiği öğrenildi.



