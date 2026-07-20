Doğal gazda mayıs tablosu! İthalat 3,6 milyarı aştı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayımladığı Mayıs Ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre, toplam doğal gaz ithalatı yıllık bazda yüzde 2,95 yükselerek yaklaşık 3 milyar 644 milyon metreküp oldu.

Bu dönemde ithalatın 3 milyar 256 milyon metreküpü boru hatları aracılığıyla yapılırken, 387 milyon metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri üzerinden gerçekleştirildi.

RUSYA İLK SIRADA YER ALDI

Mayıs ayında boru gazı ithalatında en büyük pay 1 milyar 271 milyon metreküple Rusya'nın oldu. Rusya'yı 1 milyar 34 milyon metreküple Azerbaycan, 951 milyon metreküple ise İran izledi.

LNG ithalatında ise ilk sırada 282 milyon metreküple Cezayir yer aldı. ABD ise 105 milyon metreküplük LNG sevkiyatıyla ikinci sırada bulundu.

KONUTLARDA TÜKETİM 1,7 MİLYAR METREKÜPÜ AŞTI

EPDK verilerine göre Türkiye'nin toplam doğal gaz tüketimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,13 artarak yaklaşık 4 milyar 95 milyon metreküpe ulaştı.

Söz konusu dönemde sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi 1 milyar 76 milyon metreküp olarak kaydedilirken, elektrik üretimini de kapsayan dönüşüm/çevrim sektöründe tüketim 620 milyon metreküp oldu. Konutlarda doğal gaz tüketimi ise 1 milyar 778 milyon metreküpe ulaştı.

DOĞAL GAZ STOKLARI 4,6 MİLYAR METREKÜPÜ GEÇTİ

Mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki doğal gaz stok miktarı 4 milyar 674 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu stokun 4 milyar 354 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde bulunurken, 320 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde depolandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır