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Doğal gazın ardından... Bakanlık açıkladı: Elektriğe kısıtlama geliyor

21.01.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), elektrik arz talep dengesinin sağlanması amacıyla iletim ve dağıtım sistemine bağlı mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacağını bildirdi.

Doğal gazın ardından... Bakanlık açıkladı: Elektriğe kısıtlama geliyor

TEİAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ağrı ili Gürbulak ilçesi doğal gaz boru hattı arızası nedeniyle doğal gaz kombine çevrim santrallerine kısıntı uygulanacağı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla gerek iletim sistemine gerek ise dağıtım sistemine bağlı mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacaktır. Hangi kullanıcılara kısıntı uygulanacağı ve kısıntı miktarı ile ilgili dağıtım şirketleri ve teşekkülümüz tarafından bilgilendirme yapılacaktır."

BOTAŞ AÇIKLAMIŞTI

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 10 gün süre ile Türkiye'ye doğalgaz akışının yapılamayacağına işaret edilmişti.

Açıklamada, kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olacak şekilde doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacağı belirtilmişti.

Reuters'a bilgi veren sektör kaynakları ise, sanayi üreticilerinin elektrik tüketimini azaltması için de adım atılabileceğini ifade etmişti.

KISITLAMAYA GİDİLECEK

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, doğalgazın yanı sıra, doğalgaza bağlı olarak elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidileceği belirtildi.

Açıklamada, "Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğalgaz ve buna bağlı olarak da elektrik tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır" denildi. (AA)

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