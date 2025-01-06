Doğal gaz bedellerine zam geldi! Resmi gazete'de yayımlandı, işte yeni tarifeler...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 oranlarında değişen zam yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, 2025 yılından itibaren geçerli olacak yeni tarifeler yürülüğe girdi.

2025 yılında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları ve artış oranları, aşağıdaki gibi uygulanacak.

İŞTE YENİ TARİFE!

Abone bağlantı bedeli: 6154 TL (%77,96)

İlave abone bağlantı bedeli: 5353 TL/100m2 (%77,95)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 3471 TL/ilk 100m (%47,07)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 22 TL/ilave 1m (%46,66)

Güvence bedeli kombi: 3035 TL/adet (%45,42)

Güvence bedeli soba: 2673 TL/konut (%45,66)

Güvence bedeli merkezi sistem: 2673 TL/BBS (%45,66)

Güvence bedeli ocak: 181 TL (%43,65)

Güvence bedeli şofben: 362 TL (%43,65)

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 1630 TL (%47,11)

Sayaç açma kapama bedeli: 157 TL (%46,72)

Servis kutusu söküm bedeli: 1384 TL (%47,07).

SAYAÇ TİPLERİNE GÖRE İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ

G4, G6: 277 TL/adet (%47,34)

G10, G16, G25: 519 TL/adet (%47,02)

G40, G65, G100: 1.031 TL/adet (%47,07)

G160, G250, G400: 1.572 TL/adet (%47,05)

G44'den büyük: 2.118 TL/adet (%47,08)

Kolon hattı: 277TL/proje (%47,34)

Ön proje: 92TL/proje (%46,03).

YENİ TARİFELER NEREDE YAYINLANACAK?

Doğalgazda belirlenen yeni bağlantı ve hizmet bedelleri, dağıtım şirketlerinin internet ana sayfalarında sürekli olarak erişilebilir durumda yayınlanacak. Bu sayede vatandaşlar yeni fiyatlara kolaylıkla ulaşabilecek.