Doğalgaz desteği kimlere verilecek? Bakan Yanık açıkladı! Doğalgaz ve kömür destek başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Doğalgaz kömür desteği başvurusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez vatandaşın kullandığı gazın 4’te 3’ünü devletin ödediğini ifade etti ve destek ödemeleri hakkında bilgi verdi. Peki doğalgaz-kömür destek başvurusu kimlere verilecek ve ne zaman verilecek?

DOĞALGAZ -KÖMÜR DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından bakanlığın 21 Nisan 2021 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ayrıldığı hatırlatıldı. Bu tarihten daha sonraki 8 aylık sürecin, Covid-19 salgınının yoğun yaşandığı bir döneme denk geldiğini anımsatan Yanık, "Türkiye, pandemi sürecini çok iyi yönetti. Hem ücretsiz sağlık desteğinin sağlanması hem ekonomik anlamda çalışan ve işveren kesimin desteklenmesiyle çok önemli bir dönem geçirildi." şeklinde konuştu. Bakan Yanık, ayrıca sosyal hizmetler bakımından, temelde engelli, yaşlı, kadın ve çocuk başlıklarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Yanık, ayrıca şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ısınma gideri olarak kömür yardımı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu yıl 1,8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğalgaz desteğiyle sürdüreceğiz. Böylece sadece kömür değil doğalgaz desteği de sağlamış olacağız. Isınma yardımı kapsamında doğalgaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğalgaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz."

DOĞALGAZ-KÖMÜR DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Bakan Yanık doğalgaz ve kömür yardımı için başvuruların nasıl yapılacağını söyledi. Buna göre yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağı açıklandı.



