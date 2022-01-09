Doğal gaz desteği ne zaman, kimlere verilecek? 2022 doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan gaz müjdesi vererek, "Vatandaşlara kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek." demişti. Peki Doğal gaz desteği ne zaman verilecek? Yanıt Bakan Yanık'tan geldi. İşte merak edilenler...

2022 DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE ZAMAN, KİMLERE VERİLECEK?

Bakan Yanık doğal gaz desteği ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor." dedi.

Programın neredeyse şekillendiğini belirten Bakan Yanık, "Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz desteğinin ihtiyaç sahibi ailelere verileceğini belirten Bakan Yanık şunları söyledi: "İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaz için de vereceğiz."



