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Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

31.01.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaz faturası yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz faturası desteğini kimler alabilir? Faturalara gelen zamların ardından herkes bu soruların cevaplarını aramaya başladı. 4 milyon haneye doğalgaz faturaları için destek verilecek. Şubat’ta başlıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Devlet, ‘ısınma yardımı’ başlığı altında dar gelirli 1.8 milyon aileye kömür desteğinde bulunuyor. Isınma yardımının kapsamının genişletilebileceği açıklanmıştı. Artık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi 4 milyon haneye doğalgaz desteği de verilecek. Destek için başvurular, bu ayın ikinci yarısında alınmaya başlayacak. Başvuru, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na giderek yapılabilecek.

KİMLER YARARLANACAK?

Kimlerin yararlanabileceği ile ilgili olarak diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi bunda da gelir şartına bakılması bekleniyor. Örneğin; kömür yardımında hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden (1.417 lira) az olup olmadığına bakılıyor. Yani hanede 4 kişi varsa ve haneye giren para 5 bin 670 liranın altındaysa, bu yardım sağlanıyor. Doğalgaz için de bu kriterin geçerli olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

İLK ÖDEME MART’TA

Destek 6 aylık kış dönemini kapsayacak. Ödemeler, iki eşit taksit ile yapılacak. Buna göre taksit dönemleri ise mart ve ekim ayları şeklinde belirlendi. Ödeme, hak sahibi kişinin PTT Kartı’na yatırılacak. Böylece doğrudan doğruya kişinin hesabına geçecek. Kişi faturasını götürerek PTT’de bulunan hakkı ile ödemesini geri almış olacak.

450 İLE 1150 TL ARASINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, ısıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak. Çünkü Erzurum’da ısınma ihtiyacı ile Ege’de ısınma ihtiyacı aynı değil. Buna göre; hane başına 450 lira ile 1.150 lira arası destek sağlanacak. Yıllık toplam 3 milyar liraya yakın destek öngörülüyor.

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Martta baslayan ödeme kimin işine yarayacak kış bitiyor

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