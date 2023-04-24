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Doğalgaz faturası ne zaman ücretsiz olacak 2023? Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

24.04.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaz faturasının ne zaman ücretsiz olacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada tarih verdi. Bir yıl boyunca her ay 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek, bir aylık faturalardan ise ücret alınmayacak. Birçok kişi konuya ilişkin arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, doğalgaz faturası ne zaman ücretsiz olacak, indirimi ne zaman başlayacak?

Doğalgaz faturası ne zaman ücretsiz olacak 2023? Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Doğalgaz faturasının ne zaman ücretsiz olacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre; bir sene boyunca her ay 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek. Yapılan açıklamada; bir aylık faturalardan ücret alınmayacağı aktarıldı. Her ay 25 metreküplük doğal gazın ücretsiz verilmesiyle faturalalarda 150 TL, yılda ise toplam 1800 TL'lik bir indirim söz konusu olacak. Doğalgaz faturası indirimi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz indirimi müjdesi...

DOĞALGAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Doğalgaz faturasına ücret yansımayacağı tarih merak konusu oldu. 1 ay faturasız gaz dönemi 20 Nisan'da başladı.

20 Nisan'dan sonra kesilen fatura tutarı sıfır olacak. Ama 20 Nisan'dan önce mesela 19 Nisan'da fatura kesildiyse ücretsiz fatura döneminiz 19 Mayıs olacak.

MUTFAK VE SICAK SU KULLANIMINDA 1 YIL ÜCRETSİZ

Karadeniz gazı mutfak ve sıcak su kullanımındaysa tam 1 yıl ücretsiz olacak. 1 yıl boyunca her ay 25 metreküp doğal gaz ücretsiz verilecek.

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DOĞALGAZ FATURALARI 150 TL KADAR DÜŞECEK

Bu durumda her ay doğal gaz faturalarına yaklaşık 150 TL olarak yansıyacak.

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