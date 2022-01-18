Doğalgaz faturası yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet üzerinden doğalgaz fatura yardımı başvurusu!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın denetiminde olan doğalgaz yardımı için Bakan Derya Yanık şartlarını ve doğal gaz fatura yardımı nasıl alınır sorularına cevap verdi. Şubat ayının ikinci yarısında başlayacak yardımlar için destek tutarları ve ödeme yöntemleri belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz ve elektrik faturalarının vatandaşlar lehine düzenlendiğini ve doğalgaz kullanımının asgari ücretteki karşılığının %47’den %13 seviyesine düştüğünü belirtti. Dar gelirli vatandaşlar için uzun süredir yapılan kömür yardımlarının yanı sıra, doğalgaz faturası desteği ile de şehirde yaşayanların ısınma ile ilgili sorunlarının çözülmesi amaçlanıyor.

DOĞALGAZ FATURA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

“Doğalgaz fatura desteği nasıl alınır?” sorusuna açıklama getiren Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin 450 lira ile 1150 lira arasında değişecek doğalgaz faturası yardımlarından yararlanabileceğini söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın konu ile ilgili açıklamalarında yardım

tutarlarının şehrin ısınma ihtiyacına göre belirleneceğini belirtti. Yani Erzurum’daki

vatandaşların ısınma gideri ile Antalya’daki vatandaşların ısınma gideri aynı olmayacağı için yardım tutarları da üzerinde çalışılan ısıl haritaya göre düzenlenecek. Teknik ve bilimsel bir çalışma olan ısıl haritaya göre hane başına 450 lira ila 1150 lira arasında değişen yıllık destek sağlanacak.

Bu destekten yararlanmak isteyen kişilerin e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından başvurularını yapabileceği de yetkililer tarafından belirtildi. Şubat ayının ikinci yarısında başlayacak olan doğalgaz fatura yardımlarının, üçer aylık ödeme dönemleri halinde Mart ve Ekim aylarında yılda iki kez gerçekleştirilmesi planlanıyor. Doğalgaz fatura yardımı desteğine başvuran ve başvurusu kabul edilen kişilerin PTT kartına ödemeler yatırılacak ve isteyenler faturasını PTT’ye götürerek de ödemelerini alabilecek.

