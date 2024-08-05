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Doğalgaz fiyatlarında büyük düşüş! Nedeni ise, tüm piyasaları etkiliyor

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
05.08.2024 12:30
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ABD ekonomisine yönelik artan kaygılarla birlikte petrol ve finans piyasalarındaki satış dalgasının ardından Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında beklenmeyen düşüş yaşadı. Geçtiğimiz hafta %13 oranında artış gösteren vadeli işlemler ise, Pazartesi günü %2,3'e kadar geriledi.

Doğalgaz fiyatlarında büyük düşüş! Nedeni ise, tüm piyasaları etkiliyor

Avrupa'nın referans gaz endeksi olan Hollanda'nın ön ay vadeli işlemleri, megavat-saat başına 35,90 euroya geriledi. Küresel hisse senetleri, ABD ekonomisinin kötüleşme eşiğinde olduğuna dair belirtilerle geriledi ve bu durum petrol kontratlarının da düşmesine neden oldu.

‘‘HAM PETROL TALEP ENDİŞESİ BASKI ALTINDA’’

İran'dan İsrail'e olası bir misilleme saldırısı bölgedeki gaz tedarikini aksatma riski taşırken, Saxo Bank A/S Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen açıklamada bulundu. Hansen, "Orta Doğu'daki gelişmeler jeopolitik risk primine katkıda bulunurken, ham petrol talep endişeleriyle baskı altında" diye belirtti.

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‘‘OLASI BİR SALDIRI ENDİŞE YARAYOR’’

"Avrupa’daki doğalgaz fiyatları, Cuma günü geç saatlerdeki artışın çoğunu geri veriyor" diye ifade eden Saxo Bank A/S Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, yaşanan bu durumun hafta sonu Orta Doğu’da herhangi bir saldırının gerçekleşmemesinden kaynaklandığını, ancak İsrail'e yakın bölgelerde olası bir saldırıdan endişe duyulmaya devam edildiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa doğalgaz
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