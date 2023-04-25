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Doğalgaz indirimi ne zaman yapılacak? Ücretsiz doğalgaz ne zaman verilecek? Erdoğan müjdeyi verdi

25.04.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaz indirimi aramaları, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamasının ardından sıklık kazandı. Evlerinde ücretsiz doğalgaz kullanmak isteyen vatandaşlar, indirimin faturalara ne zaman yansıyacağını merak ediyor.

Doğalgaz indirimi ne zaman yapılacak? Ücretsiz doğalgaz ne zaman verilecek? Erdoğan müjdeyi verdi

Evlere ücretsiz doğalgaz konusu, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi vermesi sonrasında merak konusu oldu. Erdoğan, 1 ay boyunca konutlarda ücretsiz doğalgaz verileceğini açıkladı. Vatandaşlar ücretsiz doğalgaz ve doğalgaz indirimi faturaya yansıma tarihlerini araştırıyor. İşte detaylar...

DOĞALGAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ücretsiz doğalgaz ile ilgili detaylar belli oldu. Konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak.

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20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan’da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak. 19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Bir yıl boyunca aylık 25 metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği belirtildi. Mayıs ayında kullanım 20 metreküpte kalırsa kalan 5 metreküp bir sonraki aya devretmeyecek.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE KADAR VERİLECEK?

Erdoğan'ın açıkladığı ücretsiz doğalgaz kullanımı hanelerde mutfak ve ısınma için bir yıl süreyle ücretsiz verilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" dedi.

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