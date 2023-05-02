Doğalgaz metreküp fiyatı 2023 ne kadar? 25 metreküp doğalgaz kaç litre, kaç para yapıyor?

Doğalgaz metreküp fiyatının ne kadar olduğu merak ediliyor. Dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda 25 metreküp doğalgaz litresi ve fiyatı hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI 2023 NE KADAR?

İGDAŞ’nin sitesinde yer alan abone doğalgaz satış fiyatı 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4638 TL iken 1 metreküp doğalgaz ise 4,63 TL'ye denk geliyor. 25 metreküp doğalgaz fiyatı ise 115 TL ile 120 TL arasında bir meblağaya denk geliyor.

DOĞALGAZ BU AY BEDAVA MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.



