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Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Bakan Yanık açıkladı! Doğalgaz desteği kimlere verilecek?

11.01.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanması beklenen doğalgaz desteği çalışmaları araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nda alınmış olan karara göre ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı gibi doğalgaz desteği de sağlanacak. Peki doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek? İşte Bakan Yanık açıklamaları...

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Bakan Yanık açıkladı! Doğalgaz desteği kimlere verilecek?

Vatandaşlar doğalgaz desteği başvurularının nasıl yapılacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kömür yardımı gibi doğal gaz yardımının da yapılacağı bilgisini duyurdu. Doğalgaz desteği ödeme tarihleri hakkında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamada bulundu. Peki doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteğinin ayrıntıları merak edilirken Bakan Yanık "Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa Mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu. Doğalgaz desteği başvurularının nasıl yapılacağının ise ilerleyen günlerde kesinleşmesi bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Bakan Yanık, destek ödemelerinin yapılacağı kesim hakkında "Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlarımıza katkısı açısından doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Doğalgaz desteği hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını. doğalgaz desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum." şeklinde konuşmuştu.

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