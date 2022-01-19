FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Doğalgaz yardımı ne zaman verilecek? Doğalgaz yardımı başvurususu nereye yapılır?

Doğalgaz yardımı ne zaman verilecek? Doğalgaz yardımı başvurususu nereye yapılır?

19.01.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaz yardımı, son zamanda en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Konuya ilişkin açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılmıştı. Doğalgaz desteği başvurularının ne zaman açılacağı belli oldu. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. İşte detaylar...

Doğalgaz yardımı ne zaman verilecek? Doğalgaz yardımı başvurususu nereye yapılır?

Doğalgaz fatura yardımının 4 milyon haneye ulaşacağı belirtildi. Yardımdan, ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlar yararlanacak. Doğalgaz yardım ödemesi, hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. Peki doğalgaz yardımı ne zaman verilecek? İşte detaylar...

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğalgaz yardımı miktarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." ifadelerini kullandı. Bakan Yanık, doğalgaz desteği konusunda son aşamaya gelindiğini belirtti. Bakan Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların açılacağını ve martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin sağlanacağını ifade etti. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla da yapılabilir.

Doğalgaz desteği ne kadar, kimlere veriliyor? Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman ve nereye yapılır?

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Yanık şu ifadeleri kullandı: "Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi."

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SÜREKLİ Mİ VERİLECEK?

Hedeflerinin 4 milyon haneye yardım sağlamak olduğunu ifade eden Bakan Yanık, "Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor." dedi. Ayrıca doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını ifadelerine ekledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Motorinden sonra bir zam da benzine! Motorinden sonra bir zam da benzine!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

TESK'ten akaryakıt önerisi: 'Fiyatlar düşene kadar...'

TESK'ten akaryakıt önerisi: 'Fiyatlar düşene kadar...'

EYT için 5 çözüm! İşte atılacak adımlar

EYT için 5 çözüm! İşte atılacak adımlar

Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme! Bugün belli oluyor

Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme! Bugün belli oluyor

Et fiyatları uçtu! Şaşırtan açıklama

Et fiyatları uçtu! Şaşırtan açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Altın için 25 Ocak alarmı!

Altın için 25 Ocak alarmı!

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.