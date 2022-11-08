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Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğal gaz fatura destek yardımı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

08.11.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaz yardımı ile elektrik yardımının ne zaman yatırılacağı ihtiyaç sahipleri tarafından sıklıkla aratılan konular arasında bulunuyordu. 7 Kasım Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğal gaz yardımları ne zaman verilecek sorusunu açıkladı.

Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğal gaz fatura destek yardımı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Doğalgaz yardımı ve elektrik tüketim desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilecekti. Kasım ayında ödenecek doğal gaz yardımı ve elektrik desteğinin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı merak ediliyordu. 7 Kasım Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğal gaz yardımının tarihini açıkladı.

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı doğal gaz yardımı açıklamasında ”Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi de yine bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlı maaşlarının hak sahibi 1 milyon 379 bin 493 kişiyi kapsayan 2.1 milyar lira tutarındaki kasım ayı ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı.'' dedi.

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DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğal gaz yardımı almak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştiriyorlar. Yeni başvuru döneminde 415- 1.150 TL olan doğal gaz yardımı miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde artırıldı.

ELEKTRİK DESTEĞİ NASIL ALINIR?

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Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;

  • 1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,
  • 3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,
  • 4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,
  • 5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.
    Hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.
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