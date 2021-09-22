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Doğalgazda rekor artış! Eski müdür açıkladı: Yüzde 30'u bulacak!

22.09.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski BOTAŞ Doğalgaz Daire Başkanı ve Enerji Uzmanı Arif Aktürk, maliyet artışlarını vurgulayarak Türkiye için yüzde 30'a varacağını söyledi.

Doğalgazda rekor artış! Eski müdür açıkladı: Yüzde 30'u bulacak!

Eski BOTAŞ Doğalgaz Daire Başkanı ve Enerji Uzmanı Arif Aktürk, Bloomberg HT'ye kış gelmesi ile spot alımların artacağını ve fiyatların dünyaya entegre olduğu için maliyet artışları Türkiye için yıl sonuna kadar yüzde 30'u bulacağını söyledi. Aktürk, pandemi sonrasından artan talep ile gaz fiyatlarında yaşanan yükselişi değerlendirdi.

"MANTIKLA AÇIKLANACAK NOKTADA DEĞİL"

Bloomberg HT’ye konuk olan Arif Aktürk yaz başından bu yana Avrupa’da gaz fiyatlarındaki artışın yıkıcı seviyelere geldiğini İngiltere’de bazı gübre fabrika ve sanayi tesislerinin yüksek maliyetlerden dolayı üretimlerini durdurduğunu söyledi.

Aktürk, “İspanya ve Fransa artışın konutlara yansımaması için çeşitli önemler alıyor. Enerji fiyatlarındaki seviyeler mantıkla ve arz-taleple açıklanabilecek noktada değil” diye ekledi.

Önceden gaz fiyatlarının bölgesel olduğunu ve spot LNG’nin yaygınlaşması ile daha global bir gaz piyasası meydana geldiğini söyleyen Aktürk “Bu yüzden ABD’nin Avrupa yerine Uzak Doğu’ya LNG göndermeye başlaması fiyatları artırdı” dedi.

"MALİYET ARTIŞLARI YÜZDE 30'U BULACAK"

Rusya’nın Ukrayna üzerinden gaz satmayacağını zaten hep söylediğini bu sebeple Kuzey Akım1 ve 2 diye projeler geliştirdiğini de belirten Enerji Uzmanı, Türkiye’nin enerji krizine zor bir dönemde yakalandığını da sözlerine ekledi.

Aktürk, “İlave gaz alımı için görüşmeler yapılsaydı ve 2021’de biten kontratları uzatmak için 2020’de anlaşılsaydı daha iyi olurdu çünkü gaz fiyatları daha ucuzdu. Rusya özel sektöre kontratlardan gaz tedarikini kesti; BOTAŞ ile devam ediyor” dedi.

Ek olarak, Türkiye’de 36 milyar metreküplük uzun vadeli kontrat var olduğunu ama kış döneminde konutlardan gelen spot alımları artması ile fiyatlarda artış olacağı ekleyerek, “Bu alımlar tümüyle dünyaya entegre bu yüzden maliyet artışları Türkiye için yıl sonuna kadar %30'u bulacak” dedi.

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