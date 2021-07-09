Doğru kurbanlık nasıl seçilir? Hasta kurbanlığa tazminat ödenir mi?

20-23 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 350 bin büyükbaş ve 3 milyon 700 bin civarında küçükbaş hayvan hazır durumda bulunuyor.

Bayramın yaklaşmasıyla pazar yerlerinde görücüye çıkan kurbanlıkların fiyatı bölgelere ve hayvanın cinsine göre değişiklik gösteriyor. Küçükbaşta fiyatlar 2 bin liradan başlarken, büyükbaşta bu rakam 10 bin liradan 30 bin liraya kadar çıkıyor.

Kurbanlık hayvanlar küpelenerek, ulusal veri tabanında kayıt altına alınıyor. Böylece, tüketicilere alışverişlerinde güven ortamı sağlanırken, hayvanlar hakkında da bilgi edinebilme imkanı doğuyor.

Tüketiciler, "TÜRKVET", "HaySag", "Küpe Sorgulama" gibi mobil uygulamalardan veya "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/" adresi üzerinden, hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş gibi bilgilerine kolayca ulaşabiliyor.

"KÜPELEME VE KAYIT ÖNEMLİ"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, AA muhabirine, kurbanlık hayvan seçiminde en önemli konunun, hayvanın sağlık durumu olduğunu söyledi.

Vatandaşların kurbanlığı satın almadan önce küpe sorgusunu yapmaları gerektiğini belirten Eroğlu, "Küpe demek, hayvanın kontrolden geçtiği, kayıt altına alındığı ve hareketlerinin izlendiği anlamına geliyor. Veteriner hekimler sahada gerekli kontrolleri yaptıktan sonra hayvanları kayıt altına alıyor. Hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınması önemli. Hayvan satış yerlerine gelen bütün hayvanların kulak küpesi olmak zorundadır. Küpesiz hayvanların buralara girişine izin verilmez." dedi.

Eroğlu, büyükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpelerinin ve pasaportlarının, küçükbaş hayvanların da kulak küpelerinin ve nakil belgesinin bulunmasının zorunluğu olduğunu bildirdi. Ali Eroğlu, iller arası sevklerde ise bunlara ilaveten veteriner sağlık raporunun bulunması gerektiğini dile getirdi.

"HASTA ÇIKARSA TAZMİNAT VERİLMEZ"

Kurbanlık hayvan almadan önce kulak küpelerinin ve bu belgelerin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu;

"Mesela ben Elazığ'da yaşıyorum ve Ankara'ya hayvanlarımı götüreceğim. Onun için il/ilçe tarım ve orman müdürlüğüne müracaat ediyorum. Hayvanlar resmi veteriner hekimler tarafından muayene ediliyor ve gerekli kontrolleri yapılıyor. Aşıları tamamlanmış, sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek sevklerine izin veriliyor. Sevk öncesinde hayvan nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu yapılıyor. Hayvan taşıyan araçların dezenfeksiyonundan pazar yerine gelinceye kadar kontroller gerçekleştiriliyor. Eğer aracın dezenfeksiyon belgesi yoksa bu araçla hayvan taşımak da yasak. Bunların hepsinin cezai yaptırımı var."

Eroğlu, hayvanda burun ve salya akıntısı, gözyaşı, zor nefes alma, öksürük ve ishal gibi belirtiler varsa ve hayvan yem yemiyorsa veteriner hekimlere haber verilmesi ve kurbanlık olarak alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Bir vatandaşın köyde kendi beslediği bir kurbanlığı kesmesi veya satması durumunda hangi kriterlerin aranacağına ilişkin de bilgi veren Eroğlu, şunları kaydetti;

"Vatandaş, bu hayvanın aşılarını yaptırmamışsa, hayvan veteriner hekimin hiçbir muayenesinden geçmemişse kurban edilmesindeki sorumluluk tamamen vatandaşa ait. Hayvan kesilip bir hastalıkla karşılaşılırsa ceremesini vatandaş çekecek, belki hayvan imha edilecek. Kaydı olmayan hayvanda hastalık çıkarsa hayvan sahibi devletin vereceği tazminattan yararlanamaz."

KÜPELEME NEDİR?

Büyükbaş hayvanlar doğumlarından itibaren 3 ay, küçükbaş hayvanlar ise 6 ay içinde ve doğdukları işletmeden ayrılmadan önce küpelenerek kayıt altına alınıyor.

Bu sürelerin aşılması durumunda ise cezalı küpeleme ve kayıt yapılıyor. Küpelenmeyen ve kaydedilmeyen hayvanların bir işletmeden başka bir işletmeye hareket ettirilmesine izin verilmiyor.

Küpelemeyle hayvan hareketlerinin kontrolünün sağlanması, hastalıklı hayvanların hareketinin önlenmesi, hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi ve sağlıklı gıda elde edilmesi hedefleniyor. TÜRKVET Hayvan Kayıt Sistemi'nde, hayvanların bulunduğu işletme, işletme sahibi, işletmenin bulunduğu adres, tür, ırk, cinsiyet bilgileri ile doğum, hareket ve ölüm tarihi bilgileri tutuluyor.

Kaynak: AA



