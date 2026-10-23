Doğrudan tüketiciye ulaşacak! Yeni Hal Yasası geliyor

Hükümetin yıllardır üzerinde çalıştığı Hal Yasası taslağı genişletilmiş haliyle Meclis'e sunuldu.Ticaret, Tarım, Hazine ve Çalışma bakanlıklarının ortaklaşa çalışarak hazırladığı taslağın önümüzdeki günlerde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM'ye sunularak kanun teklifi niteliği kazanması bekleniyor.

TBMM'YE GÖNDERİLDİ

Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre; Tarımsal üretimde aracı sorununun çözümünden kayıt dışılığın önlenmesine, yerli üretimin desteklenmesinden vergi kaybının sonlandırılmasına kadar pek çok düzenlemeyi içeren genişletilmiş Hal Kanun taslağı 4 bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanarak TBMM'ye gönderildi.

İKİ KATINA ÇIKMASI HEDEFLENİYOR

Taslak üzerindeki nihai çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis'e sunulacak kanun teklifi, Meclis'ten geçerek Remi Gazete'de yayınlanması ile yürürlüğe girecek. Edinilen bilgiye göre, yeni Hal Yasası ile aracıların ortadan kaldırılarak, yerel üreticinin kooperatifleşme yöntemiyle kendi ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Türkiye genelinde 8 bin 933 tarımsal amaçlı kooperatif bulunurken, yasa kapsamında bu sayının kısa vadede iki katına çıkması hedefleniyor.

Kooperatif sayısının artırılması ile yerelde üretici dayanışma ile güçlenerek tarladan sofraya kadar olan süreci kendisi yönetebilecek.

MARKETLERE YERLİ TEŞVİKİ

Ayrıca marketlere yerli sebze-meyve teşviki geliyor. Özellikle muz, sarımsak, limon gibi bazı dönemlerde artan ithal meyve-sebze satışını dizginlemek için, kota uygulamasının yanı sıra marketlerin yerli ürün satması teşvik edilecek. Rafların hem yüzdesel olarak büyük bölümü yerli ürüne ayrılacak, hem de bu ürünleri satan marketlere vergisel teşvikler sağlanacak.

VERGİSEL KAYIPLAR ÖNLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise tarımsal üretimde yaşanan vergi kayıplarını önlemek için yasa kapsamında bir dizi yeni tedbir alıyor. Çalışma Bakanlığı da vatandaşın ve tarım çalışanlarının hukukunu korumak için önlemler alıyor.

Yeni düzenleme kapsamında hallerin modernizasyonu ve dijital takibin sıkılaştırılması hedeflenirken, bu doğrultuda, toptancı hallerinde görev yapan idari personel ve yöneticilerin veri aktarımı, stok takibi, kalite sınıflandırması ve gıda güvenliği denetimlerindeki sorumlulukları artacak.

HAKSIZ FİYAT OLUŞUMU ÖNLENECEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin açıklamasında düzenlemenin temel amacının üretici birliklerini teşvik etmek, çiftçiden perakendeye uzanan zincirdeki aracı sayısını azaltmak ve tüm süreci kayıt altına almak olduğunu belirtti.

Hal kayıt sisteminin etkin kullanılmasının önemine işaret eden Bolat, fiyatların üreticiden başlayarak kayıt içine alınmasının haksız fiyat oluşumlarını önlemede kritik rol oynayacağını söyledi.